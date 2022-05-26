В МОУ працює “гаряча лінія” для родичів полонених і зниклих безвісти

Під час пошуку людей, які потрапили в полон або зникли безвісти, громадяни можуть звертатись на “гарячу лінію” Національного інформаційного бюро.
Про це в четвер, 26 травня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
“Якщо розшукуєте родичів, які потрапили в полон, зникли під час війни – звертайтесь на «гарячу лінію» Національного інформаційного бюро 1648 або +380442878165 (дзвінки з-за кордону)”, – йдеться в повідомленні.
Читайте також:
Автора фрази про “русскій воєнний корабль” визволили з полону, і це не Грибов
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!