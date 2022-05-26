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В МОУ працює “гаряча лінія” для родичів полонених і зниклих безвісти

26/05/2022 11:44

Під час пошуку людей, які потрапили в полон або зникли безвісти, громадяни можуть звертатись на “гарячу лінію” Національного інформаційного бюро.

Про це в четвер, 26 травня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Якщо розшукуєте родичів, які потрапили в полон, зникли під час війни – звертайтесь на «гарячу лінію» Національного інформаційного бюро 1648 або +380442878165 (дзвінки з-за кордону)”, – йдеться в повідомленні.

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