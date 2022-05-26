Ігор Мазур “Тополя”
військовослужбовець ЗСУ, ветеран АТО, активіст УНА-УНСО (виконує бойові завдання на Харківщині)
(FB)
Кожен день війни може бути не схожим на війну. Сьогодні кілька годин садили картоплю.
Учора ми поховали хлопця із села, біля якого наші позиції. Мої бійці копали яму й засипали могилу. Після того був обстріл і поранило одного з наших.
Його мама попросила нас посадити на городі картоплю, бо чекала сина, щоб приїхав допоміг. А сина привезли його бойові товариші…
Сьогодні зранку було тихо. Посадили, бо не могли мамі відмовити!
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Тополя: “Учора копали могилу для хлопця із села, біля якого наші позиції. А сьогодні його мама попросила нас посадити картоплю замість нього”
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