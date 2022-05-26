Home / Війна / Росіяни штурмують позиції ЗСУ одночасно на кількох напрямках, буде подальше загострення, – МОУ

Росіяни штурмують позиції ЗСУ одночасно на кількох напрямках, буде подальше загострення, – МОУ

26/05/2022 19:01

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наразі росіяни штурмують українські позиції одночасно на декількох напрямках.

Про це вона написала на сторінці у ФБ у четвер, 26 травня.

“Зараз обстановка на фронті залишається складною та має ознаки до подальшого загострення. Противник задіяв всі сили і засоби для захоплення території та оточення наших військ. Ворог здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії фронту. Бої досягли максимальної інтенсивності. Ворог штурмує позиції наших військ одночасно на декількох напрямках. Попереду нас очікує надзвичайно складний і тривалий етап боротьби до повного звільнення наших територій у міжнародно визнаних кордонах. Треба розуміти, що це війна і, на жаль, втрати з нашого боку неминучі”, – йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра оборони нагадала, що 8 років тому, 26 травня 2014 року, відбувся перший бій за Донецький аеропорт. За її словами, весь світ знає, що Донецький аеропрорт – це символ незламності українських воїнів. Тепер у цей же ряд стала історія оборони Азовсталі.

“І оборонці Дапу, і оборонці Маріуполя – це яскрава ілюстрація нашої нескореності і прагнення до свободи. Ці героїчні епізоди російсько-української війни мають бути постійним нагадуванням тим, хто на четвертому місяці нашої боротьби знову дістає із ганебних “мюнхенських” шухляд зрадницькі ідеї про умиротворення агресора. Цей “безсилий пацифізм” ми відкидаємо. Україна боротиметься, а зберегти обличчя Путін може, забравшись геть з наших територій”.

Читайте також:
Ситуація на Луганщині – складна, але ЗСУ “всіма силами” намагаються це змінити, – ГШ

Унікальних переглядів: 103
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В’язні Мордору. Де утримують полонених Росією українців і чому так важливо про них розповідати

  автор: Олена Максименко фото автора та з відкритих джерел Те, що відбувається з українськими бранцями на окупованих територіях, або ж на території РФ, лишається рівнянням із багатьма невідомими....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse