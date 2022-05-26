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ПС: за добу збито п’ять російських безпілотників, дві крилаті ракети й уражено РТГр

26/05/2022 00:30

За добу Збройні сили України знищили в небі п’ять БпЛА “Орлан-10” та дві крилаті ракети росіян.

Про це в вечірньому зведенні повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Авіаційна присутність росіян довкола українських кордонів нарощується, але літаки рашистів фактично не входять у повітряний простір, контрольований нашою протиповітряною обороною. 25 травня окупанти продовжили обстрілювати територію України крилатими ракетами.
Близько 20-ї години з території Росії було завдано ракетних ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 по угрупованнях Збройних Сил України на Донецькому та Луганському напрямках. Також ракети окупантів полетіли в бік України і з південного напрямку.
Дві крилаті ракети вдалося перехопити та знищити винищувачами Повітряних сил Збройних сил України”, – повідомили в КПС.

Цього ж дня ударна авіація Повітряних сил завдала удару по позиціях окупаційних військ та уразила ротно-тактичну групу. Знищено живу силу та близько 10 одиниць легкої броньованої техніки.

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