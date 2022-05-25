У РФ збільшили граничний вік для прийому в армію на контракт

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Державна дума Російської Федерації ухвалила відразу в трьох читаннях закон про скасування вікової межі для укладання першого контракту про проходження військової служби в РФ.

Про це в середу, 25 травня, інформує “РИА Новости”.

Документ 20 травня внесли до палати депутати від фракції “Єдина Росія” Андрій Картаполов та Андрій Красов.

Відповідно до пояснювальної записки до документа, сьогодні у російському законі передбачено, що перший контракт про проходження військової служби можуть укласти громадяни у віці від 18 до 40 років, а іноземні громадяни – у віці від 18 до 30 років.

Автори закону запропонували зняти верхню вікову межу для громадян працездатного віку.

Вони зазначили, що для “застосування високоточної зброї”, експлуатації озброєння та військової техніки необхідні “високопрофесійні фахівці”, при цьому “досвід свідчить, що вони стають такими до 40-45 років“.

Депутати Держдуми вважають, що реалізація таких підходів сприятиме “залученню фахівців затребуваних спеціальностей, насамперед споріднених з цивільним (медичного забезпечення, інженерних, технічного обслуговування, експлуатації, зв’язку та інші) на військову службу за контрактом”.

Пізніше заступник голови міноборони Росії уточнив, що укласти перший контракт про військову службу в РФ можна буде до 50 років.

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