Окупанти скаржаться, що на півдні вщент розбили підрозділи їхньої 58-ї армії, – перехоплення СБУ

Військовослужбовці 58-ї армії РФ

У період, коли на півдні України точилися активні бойові дії, ЗСУ вщент розбили підрозділи зі складу батальйонно-тактичних груп, які входять до 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в новому перехопленні, оприлюдненому пресцентром Служби безпеки України у вівторок, 24 травня.

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“Від 58-ї армії взагалі нічого не залишилося. Вона вважалася найважчою армією в Південному військовому окрузі. В результаті, від неї не залишилося практично нічого. Валєра Бакін в 58-й армії служив. У нього в роті жодної людини живої немає. Жодної! Всіх, коротше, повбивали. Всю роту. У нас там також є роти, де залишилося 3-4 людини”, – говорить загарбник по телефону своїй дружині.

“Тож робимо все, аби “приклад” 58-ї армії наслідували й інші військові підрозділи ворога. Наближаємо нашу перемогу”, – зазначили у СБУ.

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