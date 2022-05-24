Home / Війна / Окупанти скаржаться, що на півдні вщент розбили підрозділи їхньої 58-ї армії, – перехоплення СБУ

Окупанти скаржаться, що на півдні вщент розбили підрозділи їхньої 58-ї армії, – перехоплення СБУ

24/05/2022 19:55

У період, коли на півдні України точилися активні бойові дії, ЗСУ вщент розбили підрозділи зі складу батальйонно-тактичних груп, які входять до 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в новому перехопленні, оприлюдненому пресцентром Служби безпеки України у вівторок, 24 травня.

“Від 58-ї армії взагалі нічого не залишилося. Вона вважалася найважчою армією в Південному військовому окрузі. В результаті, від неї не залишилося практично нічого. Валєра Бакін в 58-й армії служив. У нього в роті жодної людини живої немає. Жодної! Всіх, коротше, повбивали. Всю роту. У нас там також є роти, де залишилося 3-4 людини”, – говорить загарбник по телефону своїй дружині.

“Тож робимо все, аби “приклад” 58-ї армії наслідували й інші військові підрозділи ворога. Наближаємо нашу перемогу”, – зазначили у СБУ.

Читайте також:
Колишній військовий у Києві закликав РФ висадити десант і розстрілювати полонених. Прийшла СБУ

Унікальних переглядів: 70
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Зібрання” кліру й мирян “УПЦ МП” пройде 27 травня у Феофанії під кураторством Новінського, – джерело

Церква Московського патріархату запланувала в Києві на п’ятницю, 27 травня, масове зібрання свого кліру та мирян. Воно пройде не в Лаврі, а в Пантелеймонівському монастирі у Феофанії. Раніше із...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse