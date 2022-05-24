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Колишній військовий у Києві закликав РФ висадити десант і розстрілювати полонених. Прийшла СБУ

24/05/2022 14:31

У Києві Служби безпеки України викрила поплічника російських окупантів, який закликав ув’язнювати та розстрілювати українських полонених.

Про це у вівторок, 24 травня, повідомила пресслужба Управління СБУ в Києві та Київській області.

За даними слідства, проросійський пропагандист створив мережу антиукраїнських інформаційних ресурсів. Загальна аудиторія їх складала понад 150 тисяч користувачів.

Кіберфахівці спецслужби встановили, що акаунти у соціальних мережах та телеграм-каналах адміністрував мешканець столиці – колишній військовий.

За даними СБУ, створені мережі пропагандист використовував для виправдовування збройної агресії РФ проти України. Зокрема, публікував матеріали про планування обстрілів залізничних об’єктів.

Крім того, правоохоронці виявили у мобільних пристроях зловмисника переписку з колишніми військовослужбовцями РФ, які нині проживають на території тимчасово окупованого Криму.

У розмовах зрадник підтримував російських окупантів, закликав до знищення будь-якої країни ядерною зброєю, висадки ворожого десанту у столиці України, називав українців та американців штучними націями.

Також з початку збройної агресії РФ зловмисник розповідав про рух транспорту у столиці, закликав ув’язнювати та розстрілювати українських полонених.

Під час обшуку за місцем проживання у Печерському районі столиці працівники СБУ вилучили комп’ютерну та мобільну техніку, за допомогою якої здійснювалось адміністрування ресурсів.

Фігуранту оголосили про підозру у виправдовува.нні, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників Кримінального кодексу України.

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Україна

Колишній військовий у Києві закликав РФ висадити десант і розстрілювати полонених. Прийшла СБУ

У Києві Служби безпеки України викрила поплічника російських окупантів, який закликав ув’язнювати та розстрілювати українських полонених. Про це у вівторок, 24 травня, повідомила пресслужба Управління СБУ в Києві та...

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