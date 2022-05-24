Home / Війна / У Кропивницькому суд зобов’язав проросійського агітатора вивчити пісню “Батько наш Бандера” та прочитати дві книги

У Кропивницькому суд зобов’язав проросійського агітатора вивчити пісню “Батько наш Бандера” та прочитати дві книги

24/05/2022 13:10

Районний суд міста Кропивницького зобов’язав 19-річного проросійського агітатора вивчити українські пісні і вірші, а також почитати твори вітчизняних письменників.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга у понеділок, 23 травня.

Відомо, що підсудний приїхав на Кіровоградщину з Харкова з початком російського вторгнення і став у соцмережі агітувати за “рускій мір”.

Колишнього харків’янина визнали винним у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України – публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади.

Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки без конфіскації майна.

Однак правопорушника на підставі ст. 75 ККУ звільнили від відбування покарання і встановили йому іспитовий термін на 2 роки.

За цей час суд зобов’язав хлопця вивчити на пам’ять гімн України, пісню “Батько наш Бандера”, вірш Володимира Сосюри “Любіть Україну” та розділ Конституції про територіальний устрій.

Окрім того, засуджений має почитати повість Миколи Гоголя “Тарас Бульба” та роман Анатолія Дімарова “І будуть люди”.

“Вирок уже набрав чинності”, – каже Сергій Шульга.

Читайте також:
Суд оголосив вирок окупанту Шишимаріну, який вбив мирного українця на Сумщині

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Кропивницькому суд зобов’язав проросійського агітатора вивчити пісню “Батько наш Бандера” та прочитати дві книги

Районний суд міста Кропивницького зобов’язав 19-річного проросійського агітатора вивчити українські пісні і вірші, а також почитати твори вітчизняних письменників. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга у понеділок,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse