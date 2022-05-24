У Кропивницькому суд зобов’язав проросійського агітатора вивчити пісню “Батько наш Бандера” та прочитати дві книги

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Районний суд міста Кропивницького зобов’язав 19-річного проросійського агітатора вивчити українські пісні і вірші, а також почитати твори вітчизняних письменників.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга у понеділок, 23 травня.

Відомо, що підсудний приїхав на Кіровоградщину з Харкова з початком російського вторгнення і став у соцмережі агітувати за “рускій мір”.

Колишнього харків’янина визнали винним у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України – публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади.

Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки без конфіскації майна.

Однак правопорушника на підставі ст. 75 ККУ звільнили від відбування покарання і встановили йому іспитовий термін на 2 роки.

За цей час суд зобов’язав хлопця вивчити на пам’ять гімн України, пісню “Батько наш Бандера”, вірш Володимира Сосюри “Любіть Україну” та розділ Конституції про територіальний устрій.

Окрім того, засуджений має почитати повість Миколи Гоголя “Тарас Бульба” та роман Анатолія Дімарова “І будуть люди”.

“Вирок уже набрав чинності”, – каже Сергій Шульга.

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