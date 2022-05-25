Росія вдарила по Миколаєву з РСЗВ “Торнадо-С”

Про це повідомляє у середу, 25 травня, пресслужба облдержадміністрації з посиланням на Військову комендатуру оборони міста Миколаєва.
“Увечері 24 травня по Миколаєву було завдано черговий артилерійський удар ракетною системою залпового вогню “Торнадо-С”. Внаслідок обстрілу околиць міста було завдано значної шкоди багатоповерховому будинку. Одна особа зазнала поранень”, – йдеться у повідомленні ОДА.
Наразі тривають слідчі дії щодо чергового епізоду воєнних злочинів росіян проти мирних мешканців Миколаєва.
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