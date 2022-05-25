Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя: одна жінка загинула, пошкоджено понад 60 будинків

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Зранку війська окупантів випустили чотири ракети по Запоріжжю. Внаслідок обстрілів пошкоджені десятки будинків, одна людина загинула, троє поранених.

Про це повідомила в Telegram Запорізька ОВА у середу, 25 травня.

Зазначається, що о 05:13 російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збила наша ППО. Інші три атакували два райони міста: гатили по цивільних об’єктах Шевченківського району та торговельному центру в Олександрівському районі.

У приватному секторі щонайменше 62 пошкоджені будинки.

Відео руйнування одного з будинків:

“Наразі відомо щодо однієї загиблої громадянки та трьох поранених”, – ідеться в повідомленні.

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