Росіяни завдали трьох ракетних ударів по Кривому Рогу

Уранці 25 травня ворог завдав трьох ракетних ударів по Кривому Рогу, є серйозні руйнування.
Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
“На ранок ворог завдав три ракетні удари по Кривому Рогу. Влучили в промислове підприємство. Серйозні руйнування. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо”, – йдеться в повідомленні.
Резніченко додав, що у Криворізькому районі військові РФ знову обстріляли з “ураганів” Широківську та Апостолівську громади. Унаслідок обстрілів Апостолове частково лишилося без світла. Люди не постраждали.
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