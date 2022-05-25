У Києві затримали шахрая, що виманив гроші за “порятунок” людей із заблокованого Маріуполя. Вони невдовзі загинули

Суд арештував мешканця Броварів, який в шахрайський спосіб заволодів грошима, пообіцявши евакуювати людей із заблокованого Маріуполя.

Про це в середу, 25 травня, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко у фейсбуці.

“Цей юний чоловік записався у Фонд волонтером. Допомагав вести документацію. Якось натрапив на пост дівчини в соцмережі, яка просила допомогти вивезти її маму та вітчима із Маріуполя. “Герой” написав, що може це організувати за 10 тисяч гривень.

Дівчина відразу перевела цю суму на карту фігуранта і почала чекати приїзду рідних. Однак натомість дочекалася звістки про їхню смерть”, – написав він.

“Підозрюваний створював у потерпілих враження чесної відповідальної людини, волонтера.

Слідство вважає, що саме через його порожні обіцянки та зволікання потерпіла не змогла вчасно вивезти своїх батьків з Маріуполя, оскільки не шукала інших варіантів евакуації.

Наразі правоохоронці перевіряють його причетність до інших фактів шахрайств. За клопотанням прокурора на час слідства чоловік перебуватиме під вартою без можливості внесення застави”, – повідомила речниця прокуратури Надія Максимець у коментарі “Українській правді”.

Чоловіку оголошено підозру за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, та залишення без допомоги осіб, які перебувають в небезпечному для життя стані і позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок ведення бойових дій, що спричинило їх смерть.

Згідно із матеріалами досудового розслідування, у березні 2022 року під приводом надання волонтерської допомоги підозрюваний пообіцяв потерпілій за грошову винагороду вивезти її батьків з тимчасово окупованого Маріуполя, де проходили воєнні дії, у безпечне місце. Свої послуги шахрай оцінив у 10 тисяч гривень.

15 березня він отримав від жінки кошти, але жодних дій для евакуації її батьків не здійснив та намірів виконувати свої зобов’язання не мав.

20 березня батьки потерпілої загинули під час обстрілів міста Маріуполь. Однак і після цього підозрюваний тривалий час запевняв жінку, що з її рідними все гаразд, та отримані за їх перевезення кошти не повернув.

Крім того, під приводом забезпечення волонтерів талонами на пальне, брав у останніх кошти, однак свої зобов’язання не виконував та грошові кошти не повертав. За такою схемою протягом березня 2022 року зловмисник ошукав трьох волонтерів.

Сьогодні за клопотанням прокурора суд арештував підозрюваного на 50 днів – в межах досудового розслідування.

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