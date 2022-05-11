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Купили собі Range Rover і Audi Q5: на Тернопільщині викрили псевдоволонтерів

11/05/2022 18:49

У Тернопільській області викрили двох псевдоволонтерів, які використали понад два мільйони гривень пожертв на Збройні сили України для власного збагачення.

Про це в середу, 11 травня, повідомила пресслужба офісу генпрокурора.

На початку війни брати звернулися до громадян із закликами про збір коштів на автомобілі, які згодом обіцяли передати ЗСУ.

За зібрані добровільні пожертви підозрювані придбали для особистого використання автомобілі Range Rover та Audi Q5, а також мобільні телефони та інші матеріальні цінності на загальну суму понад два млн гривень.

Водночас псевдоволонтери регулярно робили у соцмережах відеозвіти про начебто передачу на території активних військових дій автомобілів та інших речей військовослужбовцям.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили незаконно придбані автомобілі, мобільні телефони, понад 200 тис. грн, 37 тис. доларів США, більше 2 тис. фунтів стерлінгів та майже 7 тис. євро.

Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та накладення арешту на вилучене під час обшуків майно.

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Україна

Купили собі Range Rover і Audi Q5: на Тернопільщині викрили псевдоволонтерів

У Тернопільській області викрили двох псевдоволонтерів, які використали понад два мільйони гривень пожертв на Збройні сили України для власного збагачення. Про це в середу, 11 травня, повідомила пресслужба офісу...

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