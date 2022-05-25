Делятицький, Палас та інші: президент нагородив воїнів морської піхоти

На Полтавщині вже вдруге демонтували пам’ятник персеку ЦК КПУ Підгорному

У місті Карлівка на Полтавщині демонтували погруддя комуністу Миколі Підгорному, яке за участі міської ради було відновлено у 2020 році. Про це “Новинарні” повідомив регіональний представник Українського інституту національної...