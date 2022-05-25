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Делятицький, Палас та інші: президент нагородив воїнів морської піхоти

25/05/2022 18:54

На сайті президента з’явився текст указу від 24 травня про нагородження військовослужбовців ЗС України з нагоди Дня морської піхоти.

Серед іншого, повними кавалерами ордена Богдана Хмельницького стали заступники командувача Морської піхоти Військово-Морських сил ЗС України – бригадний генерал Дмитро Делятицький та полковник Микола Палас, колишні командири 36-ї та 35-ї бригад відповідно.

Загалом нагороджено 144 воїни, 17 – посмертно.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №366/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

ДЕЛЯТИЦЬКОГО Дмитра Євгеновича — бригадного генерала

ПАЛАСА Миколу Дмитровича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

БУЛАЦИКА Євгена Богдановича — полковника

ГЕРАСИМЕНКА Дениса Ігоровича — майора

ЖИВЕТА Олексія Миколайовича — майора

МУЛЯРЧУКА Миколу Олександровича (посмертно) — майора

ПАНАСЮКА Віктора Олександровича (посмертно) — майора

СОЛОДУХІНА Олега Сергійовича — капітана

ШКЛЯРЕНКА Олександра Вікторовича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ВЕЛИЧКА Антона Сергійовича — капітана

ВЛАСОВА Олексія Миколайовича — майора

ГРИЩЕНКА Всеволода Ігоровича — старшого лейтенанта

ГРИЩЕНКА Романа Сергійовича — полковника

ДИМАШКА Миколу Григоровича — старшого лейтенанта

ДУМАНСЬКОГО Володимира Миколайовича — капітана

КИРИЛЕНКА Дмитра Івановича — капітана

КИРПЕНКА Віталія Миколайовича — полковника

КЛОЧКА Івана Андрійовича — полковника

КУРМАШЕВА Ельдара Аліулловича — молодшого лейтенанта

МАРТИНЕНКА Дмитра Олександровича — старшого лейтенанта

ОВЧІННІКА Юрія Петровича — полковника

ПЕВНОГО Анатолія Олексійовича — полковника

ПОПОВИЧА Павла Сергійовича (посмертно) — капітана

СОСНОВСЬКОГО Василя Олеговича — майора

ТКАЧА Сергія Сергійовича — майора

ЧЕРНОНОГА Валерія Миколайовича — майора

ШЕНДРИКОВА Максима Сергійовича (посмертно) — капітана

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

АФІНЦЯ Вадима Петровича — сержанта

ГРИГОРЕНКА Олексія Григоровича — солдата

КАРАЧОВА Олександра Володимировича — підполковника

КОРОПА Георгія Миколайовича — сержанта

ЛУЧКАНЯ Анатолія Івановича — старшого сержанта

ОЛІЙНИКА Володимира Володимировича — підполковника

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АЛЄКСЄЄВА Дениса Олеговича — солдата

АМЕЛЬЧЕНКА Андрія Миколайовича — солдата

АНІСІМОВА Олександра Івановича (посмертно) — солдата

БАТУЛІНА Сергія Васильовича — солдата

БЕРЕЗЕНСЬКОГО Дмитра Ярославовича — старшого лейтенанта

БІСЛІЧУКА Максима Валерійовича — молодшого сержанта

БОЙКА Василя Миколайовича — старшого лейтенанта

БОРОДАВКУ Артема Євгеновича (посмертно) — молодшого лейтенанта

БОРЩЕВСЬКОГО Геннадія Володимировича (посмертно) — солдата

БОЯРЧЕНКА Микиту Андрійовича — старшого солдата

БУРДИГУ Геннадія Олександровича — молодшого сержанта

ВАКУЛЕНКА В’ячеслава Володимировича — старшого солдата

ВДОВІЧЕНКА Олександра Дмитровича — майора

ВЛЕЖУ Артема Федоровича — солдата

ВОРОБЙОВА Максима Вікторовича — солдата

ВОЩИНКІНА Євгена Миколайовича — солдата

ГАЛУШКА Дениса Олександровича — капітана

ГРИШКА Миколу Миколайовича — солдата

ГУЗЯ Євгена Олексійовича — старшого солдата

ГУРАВСЬКОГО Василя Васильовича — солдата

ДОРОХОВА Андрія Анатолійовича — старшого сержанта

ЖЕБКА Артема Едуардовича — солдата

ЗАВАЛІЯ Сергія Володимировича — старшого солдата

ЗЕЗЮЛІНА Сергія Івановича — сержанта

КАБАКОВА Федора Миколайовича — старшого матроса

КАНІВЦЯ Віталія Сергійовича — молодшого сержанта

КАРПИШИНА Дмитра Федоровича — старшого солдата

КИРИЛЬЧУКА Романа Павловича — старшого сержанта

КЛЮЄВА Олега Олександровича — солдата

КОЖУХАРЯ Івана Ігоровича (посмертно) — сержанта

КОЗАКОВА Андрія Володимировича — молодшого сержанта

КОЛЬЧЕВА Віталія Сергійовича — солдата

КОНДРАЩЕНКА Владислава Олеговича (посмертно) — старшого солдата

КОТЛЯРОВА Олександра Юрійовича — старшого сержанта

КРАЩЕНКА Станіслава Володимировича — сержанта

КРИВОГО Анатолія Георгійовича — сержанта

КУКАНОВА Павла Володимировича — молодшого сержанта

КУШЕКА Миколу Євгенійовича — солдата

КУШНЕРОВА Дениса Віталійовича — старшого сержанта

ЛАХТЮКА Олега Ігоровича — солдата

ЛЕБЕДЕНКА В’ячеслава Сергійовича — молодшого сержанта

ЛИМАРЯ Романа Сергійовича — штаб-сержанта

ЛУК’ЯНЧУКА Олександра Олександровича — солдата

МАРКОВА Станіслава Олеговича (посмертно) — солдата

МАРТИНЕНКА Олександра Валентиновича — солдата

МАХОВА Олександра Володимировича (посмертно) — сержанта

МОЗГОВОГО Юрія Григоровича — старшого солдата

ПАВЛЕНКА Анатолія Анатолійовича — старшого сержанта

ПАНІМАТЧЕНКА Івана Валентиновича — старшого солдата

ПАРХОМЕНКА Олександра Івановича — солдата

ПАСУЛЬКУ Романа Сергійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ПЕТЛИЦЮ Володимира Ігоровича — солдата

ПОГОРЕЛОВА Андрія Олександровича — солдата

ПОГРЕБНЯКА Олександра Григоровича — старшого сержанта

ПОДОБАЄВА Андрія Євгенійовича — солдата

РЕДЬКА Володимира Івановича — сержанта

РУЖИНСЬКОГО Кирила Андрійовича — молодшого сержанта

РУЧКІНА Олександра Андрійовича — солдата

САВКОВА Віктора Івановича — сержанта

СВІРІДОВА Миколу Сергійовича — молодшого сержанта

СЕЛЮКА Вадима Юрійовича — старшого солдата

СЕМЕНКА Віталія Петровича (посмертно) — солдата

СЕРЕДУ Ігоря Анатолійовича — молодшого сержанта

СИВОШАПКУ Володимира Миколайовича — старшого солдата

СИДНІВЦЯ Миколу Петровича — солдата

СИЛЕНКА Олександра Миколайовича — капітана

СОКОЛИКА Василя Васильовича (посмертно) — матроса

СТЕБЛЬОВА Іллю Сергійовича — солдата

СТРЕЛЬЦОВА Антона Олександровича (посмертно) — солдата

ТЕЛЮХА Дениса Олександровича — молодшого сержанта

ТОВАРЯНСЬКОГО Сергія Івановича — солдата

УРСОЛЕНКА Михайла Леонідовича (посмертно) — солдата

ФЕДОРЕНКА Олександра Володимировича — солдата

ЧАУСОВА Анатолія Васильовича — сержанта

ЧЕРКАСОВА Олексія Олександровича — лейтенанта

ЧЕРНЯКА Якима Миколайовича — старшого солдата

ШАРИПУ Павла Олександровича — солдата

ШЕВЕЛЕВА Віктора Миколайовича — старшого сержанта

ШЕЛІХОВА Євгенія Олександровича — солдата

ШИРЯЄВА Олега Вікторовича — молодшого сержанта

ШИШКІНА Руслана Володимировича — солдата

ШРУБЕКА Євгена Олеговича (посмертно) — солдата

ЩЕРБАКА Ігоря Володимировича — штаб-сержанта

ЮШКА Олександра Володимировича — солдата

ЯРОШЕНКА Костянтина Федоровича — сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

ГОРБОВОГО Олега Любомировича — молодшого лейтенанта

ПЕДЕНКА Сергія Анатолійовича — старшого лейтенанта

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АНДРУСА Андрія Михайловича — майстер-сержанта

БОЙЧЕНКА Олега Олександровича — прапорщика

БОЛБАСА Івана Олександровича — лейтенанта

ГЕТЬМАНА Віталія Олександровича — майора

ДУЗІНКЕВИЧА Олега Миколайовича — полковника

ДУМІТРАША Вячеслава Олексійовича — підполковника

МИДЖИНА Степана Степановича — підполковника

ОСТАПЕНКА Вадима Леонідовича — капітана

ОСТАПЕНКА Сергія Борисовича — майора

ПІСЬМЕННОГО Святослава Сергійовича — старшого лейтенанта

СВЯТЕНКА Володимира Анатолійовича — підполковника

СМИРНОВА Станіслава Олександровича — старшого солдата

ЧЕРНИЦЮ Івана Едуардовича — старшого солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БОГУСЛАВСЬКОГО Олексія Станіславовича — старшого сержанта

ВОЙЦЮХА Віталія Ігоровича — старшого солдата

ВОЛОДЬКА Олега Анатолійовича — майора

ЖАКУНЦЯ Сергія Олександровича — майстер-сержанта

ІВАНОВА Володимира Віталійовича — майора

ЛИСЕНКА Миколу Сергійовича — майора

МУРАТОВА Романа Володимировича — майора

ПИЛЬГУКА Сергія Олеговича — старшого солдата

УДОВИКУ Дмитра Миколайовича — майора

ФЕНДРИКОВА Іллю Андрійовича — капітана

ЦАПА Василя Михайловича — старшого солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

24 травня 2022 року

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