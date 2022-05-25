Делятицький, Палас та інші: президент нагородив воїнів морської піхоти

На сайті президента з’явився текст указу від 24 травня про нагородження військовослужбовців ЗС України з нагоди Дня морської піхоти.
Серед іншого, повними кавалерами ордена Богдана Хмельницького стали заступники командувача Морської піхоти Військово-Морських сил ЗС України – бригадний генерал Дмитро Делятицький та полковник Микола Палас, колишні командири 36-ї та 35-ї бригад відповідно.
Загалом нагороджено 144 воїни, 17 – посмертно.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
ДЕЛЯТИЦЬКОГО Дмитра Євгеновича — бригадного генерала
ПАЛАСА Миколу Дмитровича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
БУЛАЦИКА Євгена Богдановича — полковника
ГЕРАСИМЕНКА Дениса Ігоровича — майора
ЖИВЕТА Олексія Миколайовича — майора
МУЛЯРЧУКА Миколу Олександровича (посмертно) — майора
ПАНАСЮКА Віктора Олександровича (посмертно) — майора
СОЛОДУХІНА Олега Сергійовича — капітана
ШКЛЯРЕНКА Олександра Вікторовича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ВЕЛИЧКА Антона Сергійовича — капітана
ВЛАСОВА Олексія Миколайовича — майора
ГРИЩЕНКА Всеволода Ігоровича — старшого лейтенанта
ГРИЩЕНКА Романа Сергійовича — полковника
ДИМАШКА Миколу Григоровича — старшого лейтенанта
ДУМАНСЬКОГО Володимира Миколайовича — капітана
КИРИЛЕНКА Дмитра Івановича — капітана
КИРПЕНКА Віталія Миколайовича — полковника
КЛОЧКА Івана Андрійовича — полковника
КУРМАШЕВА Ельдара Аліулловича — молодшого лейтенанта
МАРТИНЕНКА Дмитра Олександровича — старшого лейтенанта
ОВЧІННІКА Юрія Петровича — полковника
ПЕВНОГО Анатолія Олексійовича — полковника
ПОПОВИЧА Павла Сергійовича (посмертно) — капітана
СОСНОВСЬКОГО Василя Олеговича — майора
ТКАЧА Сергія Сергійовича — майора
ЧЕРНОНОГА Валерія Миколайовича — майора
ШЕНДРИКОВА Максима Сергійовича (посмертно) — капітана
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
АФІНЦЯ Вадима Петровича — сержанта
ГРИГОРЕНКА Олексія Григоровича — солдата
КАРАЧОВА Олександра Володимировича — підполковника
КОРОПА Георгія Миколайовича — сержанта
ЛУЧКАНЯ Анатолія Івановича — старшого сержанта
ОЛІЙНИКА Володимира Володимировича — підполковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АЛЄКСЄЄВА Дениса Олеговича — солдата
АМЕЛЬЧЕНКА Андрія Миколайовича — солдата
АНІСІМОВА Олександра Івановича (посмертно) — солдата
БАТУЛІНА Сергія Васильовича — солдата
БЕРЕЗЕНСЬКОГО Дмитра Ярославовича — старшого лейтенанта
БІСЛІЧУКА Максима Валерійовича — молодшого сержанта
БОЙКА Василя Миколайовича — старшого лейтенанта
БОРОДАВКУ Артема Євгеновича (посмертно) — молодшого лейтенанта
БОРЩЕВСЬКОГО Геннадія Володимировича (посмертно) — солдата
БОЯРЧЕНКА Микиту Андрійовича — старшого солдата
БУРДИГУ Геннадія Олександровича — молодшого сержанта
ВАКУЛЕНКА В’ячеслава Володимировича — старшого солдата
ВДОВІЧЕНКА Олександра Дмитровича — майора
ВЛЕЖУ Артема Федоровича — солдата
ВОРОБЙОВА Максима Вікторовича — солдата
ВОЩИНКІНА Євгена Миколайовича — солдата
ГАЛУШКА Дениса Олександровича — капітана
ГРИШКА Миколу Миколайовича — солдата
ГУЗЯ Євгена Олексійовича — старшого солдата
ГУРАВСЬКОГО Василя Васильовича — солдата
ДОРОХОВА Андрія Анатолійовича — старшого сержанта
ЖЕБКА Артема Едуардовича — солдата
ЗАВАЛІЯ Сергія Володимировича — старшого солдата
ЗЕЗЮЛІНА Сергія Івановича — сержанта
КАБАКОВА Федора Миколайовича — старшого матроса
КАНІВЦЯ Віталія Сергійовича — молодшого сержанта
КАРПИШИНА Дмитра Федоровича — старшого солдата
КИРИЛЬЧУКА Романа Павловича — старшого сержанта
КЛЮЄВА Олега Олександровича — солдата
КОЖУХАРЯ Івана Ігоровича (посмертно) — сержанта
КОЗАКОВА Андрія Володимировича — молодшого сержанта
КОЛЬЧЕВА Віталія Сергійовича — солдата
КОНДРАЩЕНКА Владислава Олеговича (посмертно) — старшого солдата
КОТЛЯРОВА Олександра Юрійовича — старшого сержанта
КРАЩЕНКА Станіслава Володимировича — сержанта
КРИВОГО Анатолія Георгійовича — сержанта
КУКАНОВА Павла Володимировича — молодшого сержанта
КУШЕКА Миколу Євгенійовича — солдата
КУШНЕРОВА Дениса Віталійовича — старшого сержанта
ЛАХТЮКА Олега Ігоровича — солдата
ЛЕБЕДЕНКА В’ячеслава Сергійовича — молодшого сержанта
ЛИМАРЯ Романа Сергійовича — штаб-сержанта
ЛУК’ЯНЧУКА Олександра Олександровича — солдата
МАРКОВА Станіслава Олеговича (посмертно) — солдата
МАРТИНЕНКА Олександра Валентиновича — солдата
МАХОВА Олександра Володимировича (посмертно) — сержанта
МОЗГОВОГО Юрія Григоровича — старшого солдата
ПАВЛЕНКА Анатолія Анатолійовича — старшого сержанта
ПАНІМАТЧЕНКА Івана Валентиновича — старшого солдата
ПАРХОМЕНКА Олександра Івановича — солдата
ПАСУЛЬКУ Романа Сергійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ПЕТЛИЦЮ Володимира Ігоровича — солдата
ПОГОРЕЛОВА Андрія Олександровича — солдата
ПОГРЕБНЯКА Олександра Григоровича — старшого сержанта
ПОДОБАЄВА Андрія Євгенійовича — солдата
РЕДЬКА Володимира Івановича — сержанта
РУЖИНСЬКОГО Кирила Андрійовича — молодшого сержанта
РУЧКІНА Олександра Андрійовича — солдата
САВКОВА Віктора Івановича — сержанта
СВІРІДОВА Миколу Сергійовича — молодшого сержанта
СЕЛЮКА Вадима Юрійовича — старшого солдата
СЕМЕНКА Віталія Петровича (посмертно) — солдата
СЕРЕДУ Ігоря Анатолійовича — молодшого сержанта
СИВОШАПКУ Володимира Миколайовича — старшого солдата
СИДНІВЦЯ Миколу Петровича — солдата
СИЛЕНКА Олександра Миколайовича — капітана
СОКОЛИКА Василя Васильовича (посмертно) — матроса
СТЕБЛЬОВА Іллю Сергійовича — солдата
СТРЕЛЬЦОВА Антона Олександровича (посмертно) — солдата
ТЕЛЮХА Дениса Олександровича — молодшого сержанта
ТОВАРЯНСЬКОГО Сергія Івановича — солдата
УРСОЛЕНКА Михайла Леонідовича (посмертно) — солдата
ФЕДОРЕНКА Олександра Володимировича — солдата
ЧАУСОВА Анатолія Васильовича — сержанта
ЧЕРКАСОВА Олексія Олександровича — лейтенанта
ЧЕРНЯКА Якима Миколайовича — старшого солдата
ШАРИПУ Павла Олександровича — солдата
ШЕВЕЛЕВА Віктора Миколайовича — старшого сержанта
ШЕЛІХОВА Євгенія Олександровича — солдата
ШИРЯЄВА Олега Вікторовича — молодшого сержанта
ШИШКІНА Руслана Володимировича — солдата
ШРУБЕКА Євгена Олеговича (посмертно) — солдата
ЩЕРБАКА Ігоря Володимировича — штаб-сержанта
ЮШКА Олександра Володимировича — солдата
ЯРОШЕНКА Костянтина Федоровича — сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
ГОРБОВОГО Олега Любомировича — молодшого лейтенанта
ПЕДЕНКА Сергія Анатолійовича — старшого лейтенанта
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АНДРУСА Андрія Михайловича — майстер-сержанта
БОЙЧЕНКА Олега Олександровича — прапорщика
БОЛБАСА Івана Олександровича — лейтенанта
ГЕТЬМАНА Віталія Олександровича — майора
ДУЗІНКЕВИЧА Олега Миколайовича — полковника
ДУМІТРАША Вячеслава Олексійовича — підполковника
МИДЖИНА Степана Степановича — підполковника
ОСТАПЕНКА Вадима Леонідовича — капітана
ОСТАПЕНКА Сергія Борисовича — майора
ПІСЬМЕННОГО Святослава Сергійовича — старшого лейтенанта
СВЯТЕНКА Володимира Анатолійовича — підполковника
СМИРНОВА Станіслава Олександровича — старшого солдата
ЧЕРНИЦЮ Івана Едуардовича — старшого солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БОГУСЛАВСЬКОГО Олексія Станіславовича — старшого сержанта
ВОЙЦЮХА Віталія Ігоровича — старшого солдата
ВОЛОДЬКА Олега Анатолійовича — майора
ЖАКУНЦЯ Сергія Олександровича — майстер-сержанта
ІВАНОВА Володимира Віталійовича — майора
ЛИСЕНКА Миколу Сергійовича — майора
МУРАТОВА Романа Володимировича — майора
ПИЛЬГУКА Сергія Олеговича — старшого солдата
УДОВИКУ Дмитра Миколайовича — майора
ФЕНДРИКОВА Іллю Андрійовича — капітана
ЦАПА Василя Михайловича — старшого солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 91 – 25.05.2022. ОНОВЛЕННЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!