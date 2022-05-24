“Зібрання” кліру й мирян “УПЦ МП” пройде 27 травня у Феофанії під кураторством Новінського, – джерело

Пантелеймонівський монастир УПЦ МП в Києві. Фото: vandrivka.com.ua

Церква Московського патріархату запланувала в Києві на п’ятницю, 27 травня, масове зібрання свого кліру та мирян. Воно пройде не в Лаврі, а в Пантелеймонівському монастирі у Феофанії.

Раніше із Лаври повідомляли, що “в найближчий час буде скликано зібрання за участю єпископів, священників, монахів та мирян для обговорення проблем церковного життя, що виникли внаслідок війни і які нас всіх турбують”.

Про деталі майбутнього зібрання розповів релігієзнавець та пресофіцер 112-ї бригади територіальної оборони ЗСУ Андрій Ковальов.

“Дехто з послідовників московської секти мав надію, що РПЦ в Україні скличе Собор для того, щоб канонічно унормувати свій статус і повернутися до канонічного православ‘я. Але ні якого Собору не буде! Москва не дозволила! Буде тільки “зібрання”. А чим відрізняється Собор і зібрання?..

Собор – це керівний орган Церкви, зібраний і об’єднаний Духом Святим. Його рішення обов’язкові для виконання. Зібрання – це нарада, рішення якої не мають жодних юридичних наслідків. Ну, і головне, Онуфрій завжди може сказати, що ніякого зібрання не було, а нам всім привиділося”, – пише Ковальов у фейсбуці 24 травня.

Він окреслив такий прогноз щодо підсумків “зібрання”: “По-перше, “зібрання” не засудить російської військової агресії, по-друге, “зібрання” призначить відповідальними за війну самих українців. Рішення буде оформлено в стилі останнього рішення Синоду РПЦ в Україні (12 травня – “Н”), в якому, нагадаю, відповідальність за розв’язання війни поклали на Порошенка і ПЦУ”.

Ковальов припустив, що для так званого “зібрання” МП головною темою стане рішення Синоду Православної церкви України про заснування релігійної організації “Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) ПЦУ”.

“Думаю, що так зване зібрання ухвалить звернення до президента України з приводу того, що у Московського патріархату нібито “відбирають” Лавру”, – припустив релігієзнавець. Він також висловив переконання, що так зване “зібрання” ухвалить рішення про збереження вірності московському патріарху Кирилу.

“Зібрання” відбудеться не в Лаврі. А в Пантелеймонівському монастирі у Феофанії. Головне пояснення – від першого дня, після свого обрання ватажком Московського патріархату в Україні Онуфрій Березовський організував собі резиденцію і живе із порушенням канонів у жіночому монастирі у Феофанії.

27 травня у Феофанії будуть безпрецедентні заходи безпеки. Проводити так зване “зібрання” і забезпечувати охорону, за моєю інформацією, буде особисто протодиякон та касир РПЦ в Україні, народний депутат України Вадим Новінський”, – анонсував Ковальов.

Як відомо, після початку повномасштабної агресії РФ в Україну стало руба питання про функціонування в Україні так званої “УПЦ Московського патріархату” – релігійної організації, що є частиною церкви, яка виступає ідеологом “русского мира” та благословляє війну Кремля проти українців. Багато громад вже оголосили про вихід із системи РПЦ та перехід до помісної ПЦУ. У зв’язку з цим “УПЦ МП” спрямовує основні зусилля не те, щоб зупинити цей процес.

Всупереч очікуванням, 12 травня синод “УПЦ МП” хоч і засудив агресію Росії проти України, але не зробив жодних кроків для розриву з РПЦ, для засудження патріарха Кирила й президента РФ Путіна. Натомість одними з призвідників війни синод “УПЦ МП” назвав експрезидента Порошенка та Православну церкву України.

При цьому було заявлено, що” найближчий час буде скликано зібрання за участю єпископів, священників, монахів та мирян для обговорення проблем церковного життя, що виникли внаслідок війни і які нас всіх турбують”.

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