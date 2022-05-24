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У Маріуполі окупанти на пересувному “зомбіТБ” показують російську пропаганду. ВІДЕО

24/05/2022 18:15

У тимчасово окупованому Маріуполі з’явилося пересувне “зомбіТБ”. Загарбники возять по місту екрани і показують пропаганду.

Про це в вівторок, 24 травня, інформує пресслужба Маріупольської міської ради в телеграмі.

“ЗомбіТБ” відтепер і в Маріуполі. Окупанти розгорнули в місті мережу пересувних телевізійних екранів. Святкування Дня перемоги показало всю нелояльність місцевих жителів до нового режиму.

Зі 150-170 тисяч містян на офіційний захід прийшло лише кілька десятків. Звідси посилення інформаційного тиску на людей. Цього могло б бути достатньо для росіян. Але наших людей такою «лапшою» не нагодуєш”, – йдеться у повідомленні.

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