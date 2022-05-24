Канада передасть Україні 20 тис. артснарядів для гаубиць

Канада закупила для України 20 тисяч артилерійських снарядів стандарту НАТО, щоб підтримати її у захисті від вторгнення Російської Федерації.

Про це у вівторок, 24 травня, повідомила міністерка оборони Аніта Ананд, передає CBC.

Боєприпаси були куплені приблизно за 98 мільйонів канадських доларів ($76,32 мільйона) і незабаром мають бути доставлені в Україну.

“Не можна допустити, щоб повномасштабне, незаконне вторгнення Путіна в Україну було успішним, і воно таким не буде”, – сказала Ананд в Українському культурному центрі у Вікторії.

За словами Ананд, 155-міліметрові снаряди надійшли не з військового арсеналу Канади, а були придбані для безоплатної передачі України. Снаряди сумісні із відносно новими гаубицями М-777, які Канада подарувала Україні.

“За допомогою військової допомоги, економічної допомоги, гуманітарної допомоги та сильної політичної підтримки на міжнародних форумах Канада й надалі підтримуватиме Україну”, – додала міністр.

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