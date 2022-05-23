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У МОУ відреагували на слова Лукашенка про “Білорусь – не агресор”

23/05/2022 21:07

Білорусь, яка надає свою територію Російській Федерації для здійснення агресії проти України, є співучасником цього міжнародного злочину.

Як передає “Укрінформ”, про це в понеділок, 23 травня, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, що Білорусь не є агресором.

“Одразу спростую слова, що Білорусь не є агресором. Річ у тому, що, згідно з нормами міжнародного права, країна, яка надає свою територію третій країні-агресору, – наразі Росії – для здійснення агресії проти іншої держави, так само є співучасником цього міжнародного злочину – агресії, а просто побутовою мовою – війни. Тому Білорусь повинна розуміти, що вони так само сьогодні, надаючи свою територію, є причетними до цієї війни в прямому сенсі”, – заявила Маляр.

Відповідаючи на запитання щодо загроз для України з боку території Білорусі, заступниця міністра відзначила, що загроза зберігається.

“Звісно, є загроза подальшого використання території Білорусі для завдавання ударів. Так само, власне, як і Придністровський регіон Молдови, існує ризик. Тому Росія дійсно по всіх фронтах готується до можливих і ударів, і маневрів, і для того щоб здійснювати там подальшу ескалацію. Ми про всі ці загрози знаємо і готуємося до всіх сценаріїв”, – запевнила Маляр.

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Україна

У МОУ відреагували на слова Лукашенка про “Білорусь – не агресор”

Білорусь, яка надає свою територію Російській Федерації для здійснення агресії проти України, є співучасником цього міжнародного злочину. Як передає “Укрінформ”, про це в понеділок, 23 травня, заявила заступниця міністра...

Війна з Росією

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