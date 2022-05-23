Білорусь веде розвідку і розгортає на кордоні з Україною додаткові підрозділи, – зведення Генштабу

Білоруські збройні сили активно ведуть розвідку і розгортають додаткові підрозділи у прикордонних із Україною районах.
Про це вранці в понеділок, 23 травня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках збройні сили Республіки Білорусь посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області.
Загроза ракетно-авіаційних ударів з території Білорусі залишилась.
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