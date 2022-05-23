Білорусь веде розвідку і розгортає на кордоні з Україною додаткові підрозділи, – зведення Генштабу

“Сьогодні від 50 до 100 гинуть”: Зеленський відповів на петицію щодо заборони чоловікам на виїзд за кордон

Президент Володимир Зеленський вважає, що петиція про скасування заборони на виїзд за кордон чоловікам призовного віку має адресуватися не йому, а батькам полеглих українських воїнів. Про це він сказав...