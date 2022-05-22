В Україні заборонили обіг ліків, вироблених в РФ і Білорусі

Верховна Рада України внесла зміни до закону “Про лікарські засоби”, обмеживши обіг ліків, виробництво яких розташоване на території Росії або Білорусі.
Законопроєкт № 7313 на засіданні 22 травня в цілому підтримали 299 нардепів.
Відповідно до пояснювальної записки, мета законопроєкту – обмеження обігу в Україні лікарських засобів, виробництво яких хоча б частково розташовано на території РФ або РБ, зменшення фінансової підтримки військової машини цих країн, стимулювання відмови від поставок товарів з цих країн в усьому світі.
Так, у держреєстрації лікарського засобу може бути відмовлено у разі, якщо встановлено, що один або декілька етапів виробництва здійснювалось підприємствами, розташованими на території РФ і Білорусі.
Скасовувати держреєстрацію ліків також буде дозволено, якщо заявник або його представник пов’язані з російськими компаніями.
Також законопроєктом надається право Кабміну на період дії воєнного стану в Україні тимчасово зупинити експорт лікарських засобів у разі незабезпечення потреб системи охорони здоров’я України в таких лікарських засобах у повному обсязі.
Раніше в Україні заборонили продаж і застосування 39 медичних препаратів, які виготовляють у Білорусі, писала “УП”.
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