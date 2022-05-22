“Свободу Україні! Путін чорт!” Випускниця на останньому дзвонику в Дагестані вчинила демарш

Випускниця однієї зі шкіл у Дагестані (наразі входить до складу Північно-Кавказького федерального округу РФ) на святі останнього дзвоника публічно висловилася проти війни в Україні.
Під час лінійки вона вигукнула в мікрофон: “Ні війні! Свободу Україні! Путін чорт!”
Відео одразу стало вірусним та розійшлося по соцмережах.
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