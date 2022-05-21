Зеленський повернув Олексія Кулебу на голову Київської ОДА. Генерала Павлюка – у військо

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Фото: Новинарня

Президент Володимир Зеленський провів ротацію на посаді голови Київської обласної державної адміністрації.

Відповідно до указів №352/2022 та №353/2022 від 21 травня, Олексій Кулеба замінив генерала Олександра Павлюка, який відтак повертається до військових справ.

Раніше, 15 березня, коли на Київщині тривали бої з російськими окупантами, указом президента Павлюк був переведений із посади командувача ООС на Київську ОВА. Натомість Олексій Кулеба, який доти був головою ОДА/ОВА, став головою гуманітарного штабу області.

“Очолюючи Київську ОДА, Олександр Павлюк зміг посилити взаємодію між військовими, виконавчою владою та органами місцевого самоврядування в регіоні. З використанням військового досвіду роботи в складних умовах протистояння ворогу навколо Києва були створені нові потужні оборонні лінії.

Саме під час головування Олександра Павлюка Київська область була повністю звільнена від російських окупантів. Одразу після цього розпочалася робота з відновлення інфраструктури регіону, зокрема розмінування території, розчищення завалів, відновлення дорожньої та критичної інфраструктури, повернення електропостачання, води та газу в будинки на територіях, що були під окупацією”, – повідомила пресслужба офісу президента 21 травня.

Як відомо, напередодні Кабінет Міністрів погодив звільнення Павлюка та нове призначення Олексія Кулеби на ОДА.

Російські війська пішли з Київщини наприкінці березня – в перших числах квітня.

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