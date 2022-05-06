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Мотивація, оснащення і цінності: Павлюк розповів про зміни в ЗСУ за 8 років

06/05/2022 14:42

Кардинальна відмінність української армії від російської полягає в тому, що українські захисники дуже мотивовані, а командири намагаються не просто виконати завдання, а й зберегти особовий склад.

Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв’ю “Укрінформу”, опублікованому в п’ятницю, 6 травня.

До 15 березня 2020 року він був командувачем Операції об’єднаних сил.

“Найголовніше і чим ми відрізняємося – це мотивація та підхід до виконання завдань.

Ми знаємо, за що воюємо, у нас є цінності, заради яких ми будемо боротися до кінця. Ми маємо гнучку систему управління, де кожен командир має право і здатний приймати рішення залежно від обстановки, якщо воно не суперечить головному задуму бою. Це наша кардинальна відмінність від окупантів, де одноосібно приймається рішення і виконується, незважаючи на адекватність, доцільність та втрати. Ніхто з них (росіян, – “Н”) не цінує своїх солдат”, – вважає Павлюк.

Крім того, за його словами, “будь-який командир – це насамперед батько для свої підлеглих, який все зробить для того, щоб не лише виконати завдання, а й зберегти особовий склад”.

Він також додав, що за останні вісім років українська армія дуже змінилася. Зокрема, є велика різниця в оснащенні. Наразі покращився зв’язок, є РЕБ, з’явились бойові БПЛА, ефективна артилерійська розвідка.

Крім того, сьогодні “зовсім інший підхід до підготовки військових фахівців – від снайпера до екіпажу бойової машини та підрозділів”.

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