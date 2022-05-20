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Росіяни вдарили по Лозовій на Харківщині: семеро поранених, серед них дитина

20/05/2022 18:42
У місті Лозова на Харківщині внаслідок ракетного удару поранено щонайменше сімох людей, серед них – дитина.

Про це повідомляє в п’ятницю, 20 травня, “Суспільне”.

“Щонайменше семеро людей, серед яких 11-річна дитина, поранені внаслідок ракетного удару по Лозовій на Харківщині, повідомив директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта”, – йдеться в повідомленні.

Наразі відомо, що ракета влучила в одну з будівель міста близько 15:00. Триває гасіння пожежі та розбір завалів, повідомили у ДСНС регіону.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний обстріл міста Лозова Харківської області.

“Харківська область. Місто Лозова. Російський ракетний удар по щойно реконструйованому будинку культури. Семеро постраждалих, серед яких 11-річна дитина. Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові в людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість”, – написав Зеленський.

Від початку повномасштабного вторгнення Лозівська громада періодично зазнає ракетних ударів. Пошкоджено вже понад 200 будинків. Кілька жителів загинуло.

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