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РФ позбавили “срібла” Олімпіади-2014 у жіночій естафеті з біатлону

20/05/2022 12:41

Міжнародний олімпійський комітет позбавив олімпійських медалей збірні, у яких було виявлено допінг у спортсменів.

Про це в четвер, 19 травня, інформувала пресслужба МОК.

Комітет перерозподілив нагороди змагань з біатлону в Сочі-2014 з урахуванням анулювання результатів росіянки Ольги Зайцевої, яка була визнана винною у порушенні антидопінгових правил.

Естафетна четвірка Росії в складі Зайцевої, Яни Романової, Катерини Шумілової та Ольги Вілухіної втратила “срібло”.

Після анулювання результатів Зайцевої “срібло” переходить до збірної Норвегії, “бронза” – до команди Чехії. “Золото” тоді здобула збірна України.

Крім того, четверте місце Росії у змішаній естафеті, де Зайцева стартувала на першому етапі, переходить до команди Словаччини. Франція стає п’ятою, Україна – шостою.

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