Рашисти за добу обстріляли 54 населених пункти Донеччини і Луганщини, загинули 20 людей

Російські війська упродовж минулої доби, 19 травня, обстріляли 54 населених пункти у Донецькій та Луганській областях, загинуло 20 людей.

Про це в п’ятницю, 20 травня, інформує пресслужба угруповання Об’єднаних сил.

“Протягом минулої доби, 19 травня, російські війська обстріляли 54 населених пункти в Луганській і Донецькій областях”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що московські воєнні злочинці продовжують знищувати інфраструктуру Донбасу.

Авіаційними ударами і обстрілами росіяни за добу повністю зруйнували або пошкодили 105 житлових будинків та ще 15 цивільних об’єктів, серед яких лікарня, гуртожиток, спорткомплекс, торговельний центр, будівлі банку, санаторію, райвідділу освіти, а також автопідприємство, складські приміщення, газопровід, автомобілі.

Уточнюється, що значних руйнувань зазнали багатоповерхові забудови Сєвєродонецька, Лисичанська, Авдіївки та Бахмуту.

Своєю чергою, у Донецькій області підрозділи ДСНС ліквідували шість пожеж, що виникли внаслідок ворожих обстрілів.

У Луганській області гасіння пожеж неможливе через інтенсивні обстріли населених пунктів.

“За оперативною інформацією, під ворожими обстрілами загинуло близько 20 мирних жителів та щонайменше 50 осіб поранено. Попередньо, кількість жертв в Сєвєродонецьку, Авдіївці, Лисичанську, Мар’янці, інших містах і селах може бути набагато більшою, інформація уточнююється”, – заявили в Угрупованні Об’єднаних сил.

Також наразі тривають рятувально-пошукові роботи, які ускладнюються авіанальотами, інтенсивними ракетними ударами та артилерійськими обстрілами противника.

Зі свого боку рятувальники упродовж минулої доби з районів ведення бойових дій евакуювали 1 044 людини.

Як зазначається, підрозділи ДСНС, які входять до складу угруповання Об’єднаних сил, продовжують надавати допомогу населенню: здійснено підвезення води та гуманітарних вантажів у постраждалі райони Торецька, Авдіївки, Красногорівки, Білицького, Лисичанська, Покровська.

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