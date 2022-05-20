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NYT оприлюднила докази вчиненої російськими військовими масової страти в Бучі. ВІДЕО

20/05/2022 10:27

Журналісти The New York Times розшукали докази страти російськими десантниками вісьмох чоловіків на Яблунській, 144 в Бучі Київської області.

Про це йдеться в матеріалі видання, опублікованому в четвер, 19 травня.

Встановлено імена всіх страчених чоловіків та причини, з яких більшість із них стали мішенню росіян.

Це (з верхнього ряду наліво) Анатолій Приходько, Андрій Матвійчук, Андрій Вербовий, Денис Руденко, Андрій Дворніков, Святослав Туровський, Валерій Котенко та Віталій Карпенко.

Кадри з камери спостереження навпроти будинку 144 показали, що російські десантники зайняли Бучу приблизно в той же час, коли було страчено групу чоловіків.

Вони керували транспортними засобами, такими як конструкції БМД-2, БМД-3 та БМД-4, які використовуються майже виключно у Повітряно-десантних військах Росії.

Десантники патрулювали район, проводячи обшуки по будинках і працюючи всередині та зовні чотириповерхової офісної будівлі, 144, на Яблунській, яку рашисти перетворили на базу та польовий шпиталь.

Поряд, на Яблунській, 31, Іван Скиба, 43-річний будівельник, і ще п’ять осіб чергували на імпровізованому блокпосту, коли окупанти повернулися.

Як Скиба розповів NYT, у них була граната, бронежилети та гвинтівка.

За його словами, попереджені по радіо, що росіяни повернулися до Бучі і рухаються в їхньому напрямку, вони сховалися в будинку поруч із блокпостом разом із домовласником, 53-річним Валерієм Котенком, який приносив бойовикам чай та каву.

Пізніше до них приєдналися ще двоє бійців, Андрій Дворніков та Денис Руденко.

Приблизно через годину російські солдати, які проводили обшук, знайшли чоловіків і під дулом пістолета вигнали з дому всіх дев’ятьох із них, включаючи домовласника.

Солдати обшукали чоловіків на наявність татуювань, які могли б свідчити про військову належність, і змусили декого з них зняти зимові куртки та взуття. Потім їх проводили на базу на вулиці Яблунській, 144.

Про те, що сталося далі, журналістам NYT розповів Скиба та сім цивільних свідків, яких російські сили також зібрали із сусідніх будинків та тримали в окремій групі.

Свідки розповіли, що бачили групу полонених на стоянці перед російською базою у сорочках, насунуті на голову. За словами Скиби, російські солдати змусили їх стати на коліна, а потім майже відразу застрелили Віталія Карпенка.

Зазначається, що одну людину відпустили. За словами місцевого військового командира та слідчих, зараз вона перебуває під слідством; в урядовому документі, з яким ознайомилися NYT, зазначено, що йдеться про “державну зраду”.

Скиба розповів, що в нього вистрілили, і він впав, куля потрапила чоловіку в бік.

Подвір’я будинку на Яблунській, 144, 3 квітня 2022 року. Фото: Vadim Ghirda/Associated Press

Тіла чоловіків, убитих на стоянці та всередині будівлі, були винесені у двір і разом із шістьма іншими жертвами пролежали там майже місяць.

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