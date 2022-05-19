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Європарламент скасував на рік мито на весь український експорт

19/05/2022 17:43

Європарламент підтримав призупинення імпортних мит ЄС на увесь експорт з України на один рік, щоб підтримати українську економіку в умовах війни.

Про це повідомили у четвер, 19 травня, в пресслужбі ЄП.

За тимчасову лібералізацію торгівлі проголосували 515 депутатів, проти 32 і 11 – утрималися.

Зміни повністю скасовують ввізні мита на промислову продукцію, фрукти й овочі та антидемпінгові мита і запобіжні заходи щодо імпорту сталі терміном на один рік.

Вони набудуть чинності з наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

“Перед обличчям російської агресії Україна бореться не лише за свою свободу та безпеку, а й за свободу та безпеку всієї Європи. Тому ми маємо підтримувати Україну на всіх рівнях усіма доступними нам засобами: не лише зброєю та санкціями, а й нашою торговельною міццю. Надання Україні підтримки, необхідної для самозахисту, не закінчується на полі бою; це включає забезпечення того, щоб економіка України залишалася стійкою та конкурентоспроможною.”, – наголосила постійна доповідач по Україні Сандра Калнієте.

За інформацією пресслужби Європарламенту, Європейський Союз є найважливішим торговим партнером України: на його частку припадає понад 40% загального обсягу торгівлі товарами у 2021 році. Натомість Україна є 15-им найбільшим торговим партнером ЄС, на частку якого припадає близько 1,2% від загального обсягу торгівлі Євросоюзу.

За Угодою про асоціацію з ЄС українські компанії мають преференційний доступ до європейського ринку з 2016 року. Зараз Євросоюз є найбільшим торговим партнером ЄС – на Євросоюз припадає понад 40% торгівлі товарами. Україна – п’ятнадцятий найбільший партнер ЄС.

Нагадаємо, 27 квітня Єврокомісія подала на розгляд Ради міністрів ЄС та Європейського парламенту справді безпрецедентний пакет пропозицій щодо лібералізації доступу українських товарів до ринку Євросоюзу.

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