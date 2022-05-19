Європарламент скасував на рік мито на весь український експорт

Ілюстративне фото

Європарламент підтримав призупинення імпортних мит ЄС на увесь експорт з України на один рік, щоб підтримати українську економіку в умовах війни.

Про це повідомили у четвер, 19 травня, в пресслужбі ЄП.

За тимчасову лібералізацію торгівлі проголосували 515 депутатів, проти 32 і 11 – утрималися.

Зміни повністю скасовують ввізні мита на промислову продукцію, фрукти й овочі та антидемпінгові мита і запобіжні заходи щодо імпорту сталі терміном на один рік.

Вони набудуть чинності з наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

“Перед обличчям російської агресії Україна бореться не лише за свою свободу та безпеку, а й за свободу та безпеку всієї Європи. Тому ми маємо підтримувати Україну на всіх рівнях усіма доступними нам засобами: не лише зброєю та санкціями, а й нашою торговельною міццю. Надання Україні підтримки, необхідної для самозахисту, не закінчується на полі бою; це включає забезпечення того, щоб економіка України залишалася стійкою та конкурентоспроможною.”, – наголосила постійна доповідач по Україні Сандра Калнієте.

За інформацією пресслужби Європарламенту, Європейський Союз є найважливішим торговим партнером України: на його частку припадає понад 40% загального обсягу торгівлі товарами у 2021 році. Натомість Україна є 15-им найбільшим торговим партнером ЄС, на частку якого припадає близько 1,2% від загального обсягу торгівлі Євросоюзу.

За Угодою про асоціацію з ЄС українські компанії мають преференційний доступ до європейського ринку з 2016 року. Зараз Євросоюз є найбільшим торговим партнером ЄС – на Євросоюз припадає понад 40% торгівлі товарами. Україна – п’ятнадцятий найбільший партнер ЄС.

Нагадаємо, 27 квітня Єврокомісія подала на розгляд Ради міністрів ЄС та Європейського парламенту справді безпрецедентний пакет пропозицій щодо лібералізації доступу українських товарів до ринку Євросоюзу.

Читайте також:

ЄС скасує мито на імпорт окремих товарів зі США