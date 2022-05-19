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У Харкові знесли пам’ятник Олександру Невському. ВІДЕО

19/05/2022 10:12

У Харкові знесли пам’ятник Олександру Невському, що був встановлений на вулиці Академіка Павлова.

Про це вранці в четвер, 19 травня, повідомив блогер і громадський активіст Олександр Рудоманов.

Пам’ятник був споруджений влітку 2004 року і встановлений в серпні 2004 року, під час святкування 350-річчя Харкова.

Його розташували у сквері навпроти Олександро-Невського храму РПЦвУ (так званої УПЦ МП) та Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні № 15. Скульптор – Сейфаддін Гурбанов.

Довідково

Олександр Невський (близько 1228-1232, Переславль-Залєський – 14 листопада 1263, Городець) – князь новгородський (1236-1240,1241-1252, 1257-1259), псковський (1242), великий князь володимирський (1252-1263), формальний великий князь київський (1249—1263). Син Ярослава Всеволодовича, правнук Юрія Долгорукого.

Прославився завдяки перемогам у Невській битві та Битві на Чудському озері. Канонізований Російською православною церквою у лику “благовірний”. Образ Олександра Невського часто використовується російською владою з пропагандистською метою ще з часів Петра І.

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