Рашисти обстріляли Харків і нещодавно звільнене село Циркуни

Росіяни обстріляли Харків і нещодавно звільнене від загарбників село Циркуни.
Про це вранці в четвер, 19 травня, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Сьогодні о 4 ранку російські окупанти знову підступно обстріляли Київський район Харкова. Снаряд влучив у котельню Інституту проблем ендокринної патології. За попередніми даними, постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.
У селі Циркуни Харківського району пошкоджені два приватні домоволодіння.
Також Синєгубов повідомив, що вночі госпіталізували 63-річну жінку, поранену внаслідок обстрілу у Лозівському районі.
Протягом минулої доби, 18 травня, окупанти обстрілювали Циркуни, Прудянку, Вільхуватку – троє цивільних постраждали. Вчора вдень знову обстріляли Салтівку та П’ятихатки – троє постраждалих.
Начальник ОВА зазначив, що на Харківщині тривають бойові дії високої інтенсивності. Загарбники намагаються утримати зайняті рубежі на Харківському напрямку, провести контратаки. Наші захисники завдають ворогу серйозних втрат.
В Ізюмському напрямку ворог за підтримки артилерії вів наступальні бойові дії в районі Великої Комишувахи. На окремих ділянках зазнав значних втрат та був змушений відступити.
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