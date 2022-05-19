Рашисти обстріляли Харків і нещодавно звільнене село Циркуни

Росіяни обстріляли Харків і нещодавно звільнене від загарбників село Циркуни.

Про це вранці в четвер, 19 травня, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні о 4 ранку російські окупанти знову підступно обстріляли Київський район Харкова. Снаряд влучив у котельню Інституту проблем ендокринної патології. За попередніми даними, постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.

У селі Циркуни Харківського району пошкоджені два приватні домоволодіння.

Також Синєгубов повідомив, що вночі госпіталізували 63-річну жінку, поранену внаслідок обстрілу у Лозівському районі.

Протягом минулої доби, 18 травня, окупанти обстрілювали Циркуни, Прудянку, Вільхуватку – троє цивільних постраждали. Вчора вдень знову обстріляли Салтівку та П’ятихатки – троє постраждалих.

Начальник ОВА зазначив, що на Харківщині тривають бойові дії високої інтенсивності. Загарбники намагаються утримати зайняті рубежі на Харківському напрямку, провести контратаки. Наші захисники завдають ворогу серйозних втрат.

В Ізюмському напрямку ворог за підтримки артилерії вів наступальні бойові дії в районі Великої Комишувахи. На окремих ділянках зазнав значних втрат та був змушений відступити.

Читайте також:

На окупованій Луганщині – стихійні мітинги проти мобілізації