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На окупованій Луганщині – стихійні мітинги проти мобілізації

19/05/2022 10:54

У тимчасово окупованих Луганську та Ровеньках відбулися стихійні акції протесту членів родин чоловіків, яких примусово мобілізували до лав так званої “армії “ЛНР” на війну з Україною.

Про це вранці в четвер, 19 травня, повідомив глава ЛугОВА Сергій Гайдай.

“На тимчасово захопленій території Луганської області 16-17 травня відбулись стихійні акції протесту членів родин осіб, що були примусово мобілізовані до лав російських окупаційних військ. Протести зафіксовані у Луганську та Ровеньках”, – написав Гайдай.

Він зазначив, що люди в цих містах на протестах вимагали повернення мобілізованих додому.

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