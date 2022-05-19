“Партнери захоплюються нашими воїнами”: Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО

Флото з ФБ Залужного

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний на запрошення Голови Військового комітету НАТО адмірала Королівського військово-морського флоту Роба Бауера взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів (начальників штабів) у форматі з Україною.

Про це головком ЗС повідомив у четвер, 19 травня.

“Наголосив, що наш народ платить надзвичайно високу ціну за свободу і європейський вибір, а Європа переживає найбільшу безпекову кризу з часів Другої світової війни. Повторив свої слова на засіданні Військового комітету НАТО у січні минулого року – відповідь агресору має бути консолідованою. Війна з 2014-го року стала для нас, українців, справжньою війною. Не АТО, не ООС, а саме війною. І кожен день цієї війни, кожен вбитий солдат, кожна покалічена доля були для нас наукою. Ми усвідомлювали, що рано чи пізно повномасштабна агресія розпочнеться, і готувалися до неї”, – розповів про переговори Залужний.

Залужний наголосив, що Україна чітко розуміла, що перший місяць війни буде переломним. Наше військо, з його слів, зуміло відібрати в противника стратегічну ініціативу, завдати критичних втрат, змусити відмовитися від головної мети – захоплення міста Києва.

Крім того, ЗС проведено низку успішних контрнаступальних дій, вдалося розблокувати Харків та Миколаїв, ведуться бої на Херсонському напрямку.

“Якби були живі наші діди, які воювали в Другу світову війну, побачивши те, що відбувається в Україні, вони б заплакали. Методи нацистів не змінилися. Це тотальне знищення цивільних об’єктів, вбивства мирних людей, це гуманітарна катастрофа, унеможливлення постачання гуманітарних вантажів. Противник чудово розумів і розуміє, що він коїть. Перехоплення розмов російського військового командування підтверджують, що вони робили все це свідомо. Увесь світ знає, що таке Буча, Гостомель, Бородянка. Це величезне горе у ХХІ столітті в самому центрі Європи”, – наголосив генерал.

Він також у розмові згадав про захисників Маріуполя, які своїми героїчними діями стримали багатотисячне угруповання противника і дали ЗСУ можливість обладнати оборонні рубежі на інших напрямках.

Залужний нагадав, що РФ продовжує нанесення ракетних ударів високоточної зброї в глибині нашої території. Попри те, що ЗС знищили флагманський крейсер «Москва», нанесли ураження ще трьом потужним кораблям, які складають основу Чорноморського флоту РФ, росіяни все ж підтримують високу інтенсивність ракетних обстрілів, у середньому 10-14 балістичних і крилатих ракет на добу.

“Це загроза не тільки для України, а й для країн-членів НАТО. Адже кожна така ракета несе 400-600 кг тротилу. Тому важливо зміцнювати протиракетну оборону”, – наголосив Залужний.

“Зауважив, що збройна боротьба у ХХІ столітті комплексна, йдеться про поєднання операцій, що, у свою чергу, вимагає застосування сучасного високоточного далекобійного озброєння, ефективної системи ППО та ПРО… Було приємно почути від колег слова підтримки і захоплення на адресу наших воїнів та всього Українського народу, який сьогодні показує світові, як потрібно боротися за свою державу і свободу”, – сказав Залужний.

Читайте також:

“Війна переходить у затяжну фазу”: Резніков нарізав задачі країнам-партнерам щодо важкого озброєння