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“Війна переходить у затяжну фазу”: Резніков нарізав задачі країнам-партнерам щодо важкого озброєння

17/05/2022 19:54

Міністр оборони України Олексій Резніков попередив європейських колег, що війна з РФ на території нашої держави переходить у затяжну фазу й аргументовано окреслив побажання країнам-партнерам щодо важкого озброєння. 

Про це він повідомив у вівторок, 17 травня, під час виступу в Раді закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони за участю Генерального секретаря НАТО.

“За багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить у затяжну фазу. Ми бачимо, як на Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони“, – сказав міністр. 

Він наголосив, що затягування війни спричиняє ризик глобальної продовольчої кризи, а також чергової міграційної кризи.

“З огляду на це ми хочемо перемогти ворога і звільнити наші території у найкоротший термін. Не дати Росії затягнути конфлікт. Тому ми дуже зацікавлені отримувати міжнародну допомогу, купувати зброю максимально швидко та у потрібних кількостях. Нам потрібні танки, бронемашини, засоби ураження на довгих дистанціях (MLRS, важка артилерія, авіація, ракети). Ми прагнемо зберегти життя наших людей”, – сказав Резніков. 

Також глава оборонного відомства наголосив, що є потреба підвищити ефективність міжнародної допомоги за рахунок кращої координації зусиль усіх партнерів.

“Зброя, яку ми можемо отримати у вигляді матеріально-технічної допомоги чи за комерційними контрактами, може надійти у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі”, – каже Резніков. 

Він додає, що Україна зацікавлена скоординувати зусилля усіх партнерів – ЄС, НАТО, США, Великої Британії, Канади, Австралії, Японії та інших країн – у такий спосіб, щоб:

  • по-перше, розкласти можливі надходження у три умовні корзини – короткострокову, середньострокову, довгострокову; щоб формувати необхідні спроможності та розраховувати на певні можливості у конкретний час. Це важливо, у тому числі, з точки зору підготовки персоналу.
  • по-друге, подивитися на усі надходження не тільки через кількість, а через критерій розвитку спроможностей Збройних сил України.

Глава МОУ каже, що в ідеалі метою є отримання озброєння та військової техніки “не просто у вигляді окремих одиниць, а у вигляді organic unit”.

“Щоб у підсумку ми отримували не просто гармати, а одночасно засоби контрбатарейної боротьби, машини управління, БПЛА для наведення на цілі, засоби ППО / ПРО для прикриття. Елементи цього комплексу можуть надходити з різних країн, але за рахунок інтеграції ми отримаємо якісну перевагу”, – аргументував свою думку міністр. 

З його слів, щоби реалізувати цей підхід, необхідно забезпечити синергію між партнерами.Це стосується, зокрема:

  • Військового штабу ЄС та ресурсів European Peace Facility
  • НАТО
  • EUROCOM США і програм американського Уряду.

Наприклад, у США вже затверджено закон про ленд-ліз. Розглядається законопроект з конкретними параметрами допомоги Україні.

“Наразі у нас немає розуміння, на які конкретно потреби спрямовуються ресурси EPF. Ми бачимо лише узагальнені цифри. Це призводить, зокрема, до того, що ці ресурси спрямовуються на позиції, які Україні загалом потрібні. Але які можуть надати країни, з яких ми не можемо отримати зброю. Натомість ресурси ЄС можна було б спрямувати країнам ЄС на ті продукти, які є тільки у них”, – пояснив міністр.

Крім того, продовжив він, є країни ЄС, у яких немає зброї чи інших потрібних нам позицій. Але які хочуть і можуть допомогти, зокрема, коштами.

“У цьому контексті можливо доцільно розглянути можливість розширення інструментів EPF. Доповнити його елементом на кшталт трастового фонду. Куди країни ЄС, у яких немає зброї, могли б передавати на управління кошти, які за заявками України будуть спрямовуватись іншим країнам ЄС в якості оплати за ті чи інші позиції”, – пропонує глава МОУ. 

“Ми наочно бачимо, що Росію можна перемогти на полі бою. Це звільнить світ від тиранії, а Європу – від постійної загрози. І ми з нетерпінням чекаємо саміту НАТО в Мадриді. Буде прийнято Стратегічну концепцію НАТО на найближчі 10 років. Яке місце побачить Європа для України в інтересах захисту своїх східних кордонів? Ми всі присутні тут думаємо про оновлення архітектури безпеки Європи, як мінімум? Україна вже довела, що може бути надійним безпековим партнером. Посилення України – це посилення Європи на сході”, – резюмував міністр оборони України. 

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