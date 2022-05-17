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За 80 днів оборони українське військо повністю знищило 17 російських БТГр, – Резніков

17/05/2022 19:33

За 80 днів повномасштабної війни українське військо повністю знищило 17 російських батальйонно-тактичних груп.

Про це у вівторок,17 травня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час виступу в Раді закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони за участю Генерального секретаря НАТО.

Він нагадав, що з моменту початку повномасштабної російської агресії минуло понад 80 днів.

“У цей період українські захисники і захисниці довели, що Росія неспроможна вести успішні наступальні бойові дії одночасно на декількох стратегічних напрямках. Згідно з нашими оцінками, за 80 днів повністю знищено 17 російських БТГр. Незважаючи на величезні втрати, росіяни досі значно переважають нас у важкій зброї. В першу чергу – в авіації, а також в бронетехніці, РСЗО, артилерії”, – сказав міністр. 

За даними української розвідки, загальне об’єднане угруповання військ, яке застосовується проти України (з урахуванням резервів) нараховує близько 167 тис. особового складу.

“Безпосередньо розгорнуто для участі у бойових діях 91 БТГр. Ще 55 БТГр може бути залучено з резерву та після відновлення протягом 1-2 місяців”, – сказав глава оборонного відомства. 

Він додав, що на теперішній час основні зусилля Кремля зосереджені на спробах оточення та знищення угруповання Збройних сил України у Донецькій та Луганській областях, створення та утримання сухопутного коридору з Росії до Криму та повну окупацію півдня України.
У зоні ведення бойових дій росіяни інтенсивно обстрілюють цивільні об’єкти, житлові будинки, що призводить до великих жертв серед цивільного населення.

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