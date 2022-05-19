Як на Миколаївщині інструктори-волонтери навчають військових тактичній медицині. ФОТОРЕПОРТАЖ

Під час практичного заняття з такмеду. Фото: Іван Антипенко / Новинарня

автор: Іван Антипенко

із Миколаївської області

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Протягом чотирьох днів військові медики з України та США проводили практичні заняття із тактичної медицини з військовослужбовцями у Миколаївській області.

За цей час вони навчили понад 200 українських бійців, серед яких морпіхи, нацгвардійці, територіальна оборона та представники інших підрозділів ЗСУ.

Кореспондент “Новинарні” побував на полігоні та поспілкувався з учасниками тренінгів.

Заняття для українських військових проводили інструктори, які працюють із волонтерським Фондом Сергія Притули.

“Спочатку ми працювали на базі медчастин, допомагаючи із забезпеченням ліків. Потім ми зрозуміли, що багато бійців не знають, як користуватися аптечками. А це рівнозначно тому, що в них немає аптечок. Тому вирішили проводити ще й курси”, – пояснює інструкторка Наталя.

За її словами, деякі військові, які цього разу брали участь у навчаннях, непогано володіють основами такмеду, але ці навички постійно треба тренувати.

“Ми даємо багато практики, щоб вони розуміли, як в умовах бою можна надавати допомогу. Викладаємо за натовським протоколом MARCH. Він допомагає запам’ятати, в якому порядку надавати допомогу: від найкритичніших травм до менш критичних. Це масивна кровотеча, прохідність дихальних шляхів, дихання, пневмоторакс, циркуляція крові, гіпотермія, стан шоку, травми голови, очей та інше”, – додає Наталя.

Окрім українських медиків, армійців навчали волонтери зі США, які мають значний досвід надання допомоги під час війни.

“У нашій команді є ветерани Афганістану, Іраку, бійці, які працювали під час операцій проти ІДІЛ та в інших гарячих точках. Це американці та британці. Усі вони – волонтери, які за свої гроші та за власної ініціативи приїхати в Україну і навчати”, – розповідає Олексій Полухін, військовий медик, керівник напрямку тактичної медицини Фонду Сергія Притули.

“Триває війна, з’являється більше втрат на фронті з нашої сторони. Цікавість командирів до такмеду зросла в геометричній прогресії. На жаль, у перший місяць такої цікавості було менше, їм було не до цього, і я розумію чому. Але тепер люди дзвонять і просять приїхати, навчити. Вони знають: якщо поряд буде людина, яка знає основи медицини, є більше шансів, що вона допоможе собі та побратиму”, – зазначає Олексій.

Учасники тренінгів кажуть, що практика в тактичній медицині ніколи не буває зайвою, адже від правильності надання першої допомоги часто залежить життя.

“Я за фахом медик. Завжди цікаво послухати інших колег та інструкторів, щоб підсилити свої навички. Особливо, якщо це іноземці, які мають різний досвід. Щось побачили нове, щось своє згадали. Я сподіваюсь, що це допоможе нашим солдатам, які до цього не мали навіть базового рівня надання домедичної допомоги. Це додає впевненості підрозділу”, – коментує Юрій зі 145-го ремонтно-відновлювального полку ЗСУ.

Фотогалерея (гортайте):

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Після Миколаєва інструктори вирушають до іншої області тренувати одну з новостворених бригад ЗСУ.

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