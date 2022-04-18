Евакуювала маленьку дитину й залишилася: в Маріуполі загинула медик Нацгвардії Олена Кушнір, – ЗМІ

У заблокованому окупантами Маріуполі Донецької області загинула старша сержантка Національної гвардії Олена Кушнір.
Лікарка евакуювала маленького сина, а сама лишилася в місті, щоб рятувати не лише військовослужбовців, а й цивільних.
Про це 16 квітня у фейсбуці повідомила журналістка Тетяна Даниленко.
“У перші дні війни вона втратила кохану людину. У березні Олена Кушнір записала відео, щоб привернути увагу світу до гуманітарної катастрофи у Маріуполі”, – зазначила Даниленко.
Військова закликала дати можливість привезти медикаменти, евакуювати поранених та по-людськи поховати мертвих.
“(…) ми не мученики – ми борці, але зараз потребуємо допомоги всієї України. Маріуполь – це Україна”, – сказала Кушнір.
Телеграм-канал “Мариуполь сегодня” опублікував скрін її листування з подругою, де Олена просить не шкодувати її, бо вона виконує обов’язок.
Даниленко додала, що, за її даними, в блокованому Маріуполі перебувають не менш як 100 військовослужбовиць, і в них немає доступу до води та елементарних засобів для гігієни.
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