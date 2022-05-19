Канада визнала геноцидом депортацію кримських татар

Палата громад Канади одноголосно визнала масову депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду.
Про це в четвер, 19 травня, повідомила посол України у Канаді Юлія Ковалів у фейсбуці.
“Щойно Палата громад Канади одноголосно схвалила резолюцію щодо визнання масової депортації радянським режимом кримських татар у 1944 році актом геноциду.
Відтепер 18 травня кожного року в Канаді відзначатиметься як День пам’яті депортації кримських татар (Crimean Tatar Deportation (“Sürgünlik”) Memorial Day)”, – повідомила вона.
Як відомо, депортація кримських татар визнана геноцидом в Україні, Латвії та Литві.
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