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Десантники креативно привітали росіян з Днем вишиванки. ВІДЕО

19/05/2022 16:32

Військовослужбовці Десантно-штурмових військ Збройних сил України привітали окупантів з Днем вишиванки, який нині відзначається в Україні, випустивши по ворогах снаряди, розписані вишивкою.

Відео поширила вранці в четвер, 19 травня, пресслужба Командування ДШВ ЗС.

“Воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в День вишиванки передають “вітання” російським окупантам!”, – йдеться в повідомленні. 

У 81-ій окремій аеромобільній бригаді опублікували фото військового з креативно прикрашеним боєприпасом. 

“Всесвітній день вишиванки — міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. З нагоди свята наші артилеристи приготували для російських окупантів незвичайні подарунки, вдягнені у червоно-чорну вишиванку”, – йдеться в повідомленні.

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