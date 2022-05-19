Десантники креативно привітали росіян з Днем вишиванки. ВІДЕО

Фото: 81 бригада

Військовослужбовці Десантно-штурмових військ Збройних сил України привітали окупантів з Днем вишиванки, який нині відзначається в Україні, випустивши по ворогах снаряди, розписані вишивкою.

Відео поширила вранці в четвер, 19 травня, пресслужба Командування ДШВ ЗС.

“Воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в День вишиванки передають “вітання” російським окупантам!”, – йдеться в повідомленні.

У 81-ій окремій аеромобільній бригаді опублікували фото військового з креативно прикрашеним боєприпасом.

“Всесвітній день вишиванки — міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. З нагоди свята наші артилеристи приготували для російських окупантів незвичайні подарунки, вдягнені у червоно-чорну вишиванку”, – йдеться в повідомленні.