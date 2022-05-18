Росіяни вдарили по Одещині з Чорного моря

Російські війська нанесли ракетний удар по Одеській області з акваторії Чорного моря.
Про це у середу, 18 травня, повідомило оперативне командування “Південь” у Facebook.
“По Одещині нанесено черговий ракетний удар з акваторії Чорного моря. Ворог продовжує спроби руйнування інфраструктури та психологічний тиск на мирних мешканців, атакуючи на світанку населені пункти регіону”, – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, суттєвих руйнувань та постраждалих нема.
Подію кваліфіковано за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
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