Російські військові обстріляли Сумщину з мінометів і артилерії із території РФ

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Військові Російської Федерації зі своєї території двічі обстріляли з мінометів та артилерії Шосткинський район Сумської області.

Про це в середу, 18 травня, повідомив глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Зі своєї території росіяни двічі відкрили вогонь з мінометів та артилерії по території Шосткинського району. Зустріли ми вогонь як годиться. На жаль, постраждала природа біля Середино-Буди”, – зазначив він.

Очільник ОВА зауважив, що людських втрат унаслідок обстрілів немає.

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