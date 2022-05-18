Російські військові обстріляли Сумщину з мінометів і артилерії із території РФ

Військові Російської Федерації зі своєї території двічі обстріляли з мінометів та артилерії Шосткинський район Сумської області.
Про це в середу, 18 травня, повідомив глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
“Зі своєї території росіяни двічі відкрили вогонь з мінометів та артилерії по території Шосткинського району. Зустріли ми вогонь як годиться. На жаль, постраждала природа біля Середино-Буди”, – зазначив він.
Очільник ОВА зауважив, що людських втрат унаслідок обстрілів немає.
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