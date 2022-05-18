Президент запропонував продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів

Президент Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити термін дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації на 90 діб – до 23 серпня 2022 року.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у відповідних документах, опублікованих на сайті Верховної Ради в середу, 18 травня.

“Продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб”, – йдеться у проєкті закону №7389.

Водночас, згідно із законопроєктом №7390, глава держави пропонує продовжити строк проведення загальної мобілізації також із 25 травня на 90 діб.

Нагадаємо, воєнний стан на всій території України запровадили 24 лютого, у день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він був зафіксований до 26 березня, але його двічі продовжували ще на 30 діб.

21 квітня парламент ухвалив в цілому закон “Про затвердження Указу “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, який діє до 25 травня.

У Законі України “Про правовий режим воєнного стану” не прописані обмеження щодо продовження та терміну воєнного стану. Тому воєнний стан може тривати стільки, скільки триватиме загроза для України.

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