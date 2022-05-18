Home / Війна / Окупанти на Запоріжжі бояться нічних атак “партизанів” і вчать українську, – СБУ

Окупанти на Запоріжжі бояться нічних атак “партизанів” і вчать українську, – СБУ

18/05/2022 11:58

Російські окупанти бояться нічних нападів українських бійців. А ще вчать українську мову.

Про це повідомили у середу, 18 травня, в Службі безпеки, оприлюднивши чергову перехоплену розмову загарбників.

“У телефонних розмовах між собою окупанти бідкаються на постійні атаки українських захисників на Запоріжжі і вже прощаються фразами “До побачення”, – кажуть в СБУ.

Окупанти скаржаться на нічні напади українських захисників і готуються втікати від нестерпної ситуації.

“Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, бл*ть, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходить… Ну короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу, бл*дь. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али”, – жаліється загарбник своєму товаришу, який теж воює в Україні.

Наприкінці розмови обоє переходять на українську.

“Схоже, що невдовзі наші бійці навчать їх вітатися правильно – “Слава Україні!”. Втім, головне кодове слово «паляниця» все одно залишиться для окупантів недосяжним. Як і плани закріпитися на українській землі, де навіть трактор може “напартизанити” російський танк!”, – жартують в СБУ.

Читайте також:
“Як у фільмі жахів”: війна в Україні стала пеклом для росіян, – перехоплення СБУ

 

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

UNITED 24: Зеленський указом передбачив для іноземних донорів “єдине вікно” та ще одну платформу державного іномовлення

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо заснування національного бренду “UNITED 24”, який допомагав би міжнародним партнерам і донорам підтримувати Україну фінансово, та визначив напрямки цього проєкту. Указ №344/2022 “Про...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse