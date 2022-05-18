Окупанти на Запоріжжі бояться нічних атак “партизанів” і вчать українську, – СБУ

Ілюстративне фото

Російські окупанти бояться нічних нападів українських бійців. А ще вчать українську мову.

Про це повідомили у середу, 18 травня, в Службі безпеки, оприлюднивши чергову перехоплену розмову загарбників.

“У телефонних розмовах між собою окупанти бідкаються на постійні атаки українських захисників на Запоріжжі і вже прощаються фразами “До побачення”, – кажуть в СБУ.

Окупанти скаржаться на нічні напади українських захисників і готуються втікати від нестерпної ситуації.

“Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, бл*ть, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходить… Ну короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу, бл*дь. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али”, – жаліється загарбник своєму товаришу, який теж воює в Україні.

Наприкінці розмови обоє переходять на українську.

“Схоже, що невдовзі наші бійці навчать їх вітатися правильно – “Слава Україні!”. Втім, головне кодове слово «паляниця» все одно залишиться для окупантів недосяжним. Як і плани закріпитися на українській землі, де навіть трактор може “напартизанити” російський танк!”, – жартують в СБУ.

Читайте також:

“Як у фільмі жахів”: війна в Україні стала пеклом для росіян, – перехоплення СБУ