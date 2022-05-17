ЗСУ відбили атаку окупантів під Золотим і Сиротиним на Луганщині, – голова ОВА

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Збройні сили України відбили атаку росіян в районі міст Гірське, Золоте та селища Сиротине на Луганщині, окупанти змушені були відступити зі значними втратами.

Про це вранці в вівторок, 17 травня, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Артилерійським обстрілом завдано шкоди дев’яти будинкам у Гірському та шести – у Золотому. До речі, штурмуючи Гірську громаду, росіяни вимушені були відійти, як і в районі Сиротиного поблизу Сєвєродонецька. Втрати ворога – чисельні”, – написав він.

Загалом, за словами голови ОВА, на Донбасі протягом 16 травня захисники відбили 11 атак росіян. Знищили зенітний ракетний комплекс “Тор”, п’ять танків, шість артилерійських систем (з них три – РСЗВ), 12 одиниць бойової броньованої техніки, автомобіль.

Підрозділи ППО збили один ворожий літак Су-25 та три безпілотні літальні апарати типу “Орлан-10”.

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