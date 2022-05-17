Суд арештував 434 залізничні вагони компаній РФ

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Суд арештував 434 залізничні вагони російських компаній вартістю понад 300 мільйонів гривень.

Про це в вівторок, 17 травня, інформує пресслужба Національної поліції.

Зазначається, що працівники відомства спільно з фахівцями “Укрзалізниці” в рамках кримінального провадження встановили належність 434 залізничних вагонів російським компаніям та їхнє фактичне місце знаходження.

Зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв’язала і веде проти України, відповідно до вимог чинного законодавства щодо примусового вилучення об’єктів права власності російської федерації та її резидентів, за клопотанням офісу генерального прокурора на зазначені вагони було накладено арешт.

Зараз 434 залізничні вагони вартістю понад 300 млн грн передано в управління до Агентства з розшуку та менеджменту активами з правом комерційного використання, володіння та розпорядження грошима. Отримані кошти від комерційного використання вагонів будуть використані на потреби ЗСУ.

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