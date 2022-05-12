Україна націоналізує “дочок” Сбєрбанку та ВЕБ.РФ

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Рада національної безпеки та оборони вирішила націоналізувати корпоративні права українських “дочок” російських “Сбєрбанку” та “ВЕБ.РФ”.

На це дано десять днів із моменту введення в дію указу Зеленського.

Про це в четвер, 12 травня, інформує “Економічна правда” із досиланням на документи до законопроєкту №737.

Так, йдеться про зареєстровані в Україні банки “Міжнародний резервний банк” (також – IR Bank, 100% статутного капіталу належить російському “Сбєрбанку”) та “Промінвестбанк” (99,772644% акцій належить російській держкомпанії “ВЕБ. РФ”, або “Внєшекономбанк”).

Крім корпоративних прав, Україна примусово вилучить фінансові активи, тобто право вимоги боргу, “ВЕБ.РФ” до “Промінвестбанку”, “Сбєрбанку” до “МР Банку” і обох “дочок” російських банків до юридичних осіб.

Також вилучаються фінансові активи у вигляді коштів на накопичувальному та кореспондентському рахунках, ОВДП, депозитних сертифікатів НБУ. Для “МР Банку” вилучатимуть всі кошти крім 3 млрд грн, які спрямують на задоволення потреб вкладників.

На виконання указу президента з моменту публікації у Кабінету Міністрів та Фонду гарантування вкладів за участі Нацбанку є 10 днів, щоб забезпечити примусове вилучення всіх зазначених активів.

Згідно додатків до рішення, Україна вилучає в “МР Банк” право вимоги боргу “Донецької залізниці” (правонаступником є “Укрзалізниця”) на суму близько 4,9 млрд грн в еквіваленті з урахуванням відсотків, або 166 млн доларів.

Також націоналізується 517 млн грн боргу “Електроважмашу”, державної компанії “Артем” на суму 205 млн грн та борг підприємства “Зоря”-“Машпроект” у 2,3 млрд грн. Обсяги боргу зазначені без урахування відсотків, які визначать на момент передачі активів.

Щодо “Промінвестбанку“, вилучається борг “Укрзалізниці” на суму 6,7 млрд грн з відсотками (232 млн доларів)

Крім того, націоналізується право вимоги боргу російських “Сбєрбанку” та “ВЕБ.РФ” до своїх українських “дочок” на суму 14,9 млрд грн та 0,9 млрд грн в еквіваленті. Це означає, що українські “дочки” не повинні будуть нічого повертати материнським структурам.

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