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“Роскосмос” обходить міжнародні санкції через “Газпробманк”, – ГУР

12/05/2022 12:50

Російська держкорпорація “Роскосмос” активізує розрахунки через “Газпромбанк”. Зараз цей російський державний банк мало постраждав від міжнародних санкцій.

Про це в четвер, 12 травня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

“На сьогодні цей російський державний банк мало постраждав від міжнародних санкцій. Певні обмеження щодо нього було анонсовано лише 8 травня, але вони стосуватимуться персонально керівників установи. Тож “Роскосмос” та інші російські монополісти нарощуватимуть об’єм міжнародних платежів, використовуючи його “недоторканість”, – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР МО, щоб зменшити вплив міжнародних санкцій, “Роскосмос” розіслав у підпорядковані структури документ “Про організацію розрахунків в умовах санкцій”. Він передбачає наступні заходи:

  • обмеження проведення розрахунків в іноземній валюті та переведення розрахунків по укладених контрактах в рублі;
  • мінімізація обсягів іноземної валюти на рахунках банків, стосовно яких запроваджено санкції;
  • відкриття рахунків в дочірніх установах іноземних банків або російських установах, які не підпадають під санкції;
  • відпрацювання інструкції щодо порядку інвестування вільних грошових коштів корпорації “Роскосмос”.

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