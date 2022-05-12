“Роскосмос” обходить міжнародні санкції через “Газпробманк”, – ГУР

Російська держкорпорація “Роскосмос” активізує розрахунки через “Газпромбанк”. Зараз цей російський державний банк мало постраждав від міжнародних санкцій.
Про це в четвер, 12 травня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.
“На сьогодні цей російський державний банк мало постраждав від міжнародних санкцій. Певні обмеження щодо нього було анонсовано лише 8 травня, але вони стосуватимуться персонально керівників установи. Тож “Роскосмос” та інші російські монополісти нарощуватимуть об’єм міжнародних платежів, використовуючи його “недоторканість”, – йдеться в повідомленні.
За даними ГУР МО, щоб зменшити вплив міжнародних санкцій, “Роскосмос” розіслав у підпорядковані структури документ “Про організацію розрахунків в умовах санкцій”. Він передбачає наступні заходи:
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