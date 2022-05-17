США передали Україні ще три гелікоптери Мі-17

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Сполучені Штати передали Збройним Силам Україні ще три російські багатоцільові гелікоптери Ми-17 (Ми-8МТ), які раніше були закуплені США для афганської армії.

Про це на пресконференції в понеділок, 16 травня, повідомив помічник міністра оборони США у зв’язках з громадськістю Джон Кірбі, пишуть “Крила”.

Таким чином Україні вже передано дев’ять з шістнадцяти запланованих гелікоптерів.

Раніше, 11 березня, Україні були передані п’ять Мі-17, які на початок війни проходили технічне обслуговування в нашій країні, а 11 травня, представник Міноборони США повідомив, що був переданий перший Мі-17 з решти одинадцяти машин.

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