Російські слідчі допитуватимуть українських воїнів з “Азовсталі”

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Слідчі Слідчого комітету Російської Федерації допитають українських бійців, які перебували на комбінаті “Азовсталь” у Маріуполі.

Про це слідком Росії повідомив у вівторок, 17 травня.

“Слідчі СК Росії в рамках розслідування кримінальних справ про злочини українського режиму проти мирного населення Донбасу допитають бойовиків, які здалися і які перебували на комбінаті “Азовсталь” у Маріуполі”, – йдеться в повідомленні.

У СК заявили, що слідчі встановлять особи “націоналістів”, перевірять їх на причетність до скоєних проти цивільного населення злочинів, а отримані під час допитів відомості будуть зіставлені з іншими даними, що є в матеріалах російських кримінальних справ.

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