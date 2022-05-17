Російські слідчі допитуватимуть українських воїнів з “Азовсталі”

Слідчі Слідчого комітету Російської Федерації допитають українських бійців, які перебували на комбінаті “Азовсталь” у Маріуполі.
Про це слідком Росії повідомив у вівторок, 17 травня.
“Слідчі СК Росії в рамках розслідування кримінальних справ про злочини українського режиму проти мирного населення Донбасу допитають бойовиків, які здалися і які перебували на комбінаті “Азовсталь” у Маріуполі”, – йдеться в повідомленні.
У СК заявили, що слідчі встановлять особи “націоналістів”, перевірять їх на причетність до скоєних проти цивільного населення злочинів, а отримані під час допитів відомості будуть зіставлені з іншими даними, що є в матеріалах російських кримінальних справ.
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