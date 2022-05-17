Переговори з РФ поставили на паузу: Подоляк назвав причини

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що переговори з Росією наразі на паузі через низку причин.
Про це йдеться в коментарі Подоляка для ЗМІ, який був поширений офісом президента у вівторок, 17 травня.
“Переговорний процес дійсно на паузі. Чому? Причин декілька. Росія не демонструє ключового – розуміння сьогоднішніх процесів у світі. І своєї вкрай негативної ролі. По-друге, Росія не розуміє, що в будь-якому сенсі війна йде вже не за правилами, графіком чи планами Росії. Спротив України і спротив професійний тільки наростає. Тому жодних своїх цілей РФ не досягне”, – йдеться в повідомленні.
Через це, за словами представника ОПУ, Росія воліє продовжувати переговори як елемент своєї пропаганди тільки для внутрішнього вжитку.
Також Подоляк переконаний, що “Росія хоче побачити в дії всі пакети міжнародних економічних санкцій і остаточно зрозуміти дійсну “боєздатність” своєї армії, а також втратити залишки своєї репутації”.
“Така, на мій погляд, стратегічна ціль росіян: все або нічого. Тому немає сенсу заважати падінню цієї дивакуватої “імперії”. Сьогодні взагалі не йдеться про “вихід чи не вихід” з переговорного процесу української делегації, а йдеться тільки про доцільність і конкретику на даному етапі. Буде конкретика – будуть продовженні політичні переговори”, – підсумував Подоляк.
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