Шуфрич виїхав з України, але обіцяє повернутися

Народний депутат від "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич. Фото: УНІАН

Народний депутат України, член депутатської групи “Платформа за життя та мир” Нестор Шуфрич заявив, що наразі перебуває за межами України, але запевняє, що до 23 травня включно повернеться.

Про це він сказав у понеділок, 16 травня, в коментарі “Радіо Свобода”.

“13 травня (вперше за три місяці війни) я справді перетнув державний кордон, маючи на те усі законні підстави. По-перше, я – батько трьох неповнолітніх дітей (3-х, 5-ти і 9-ти років). По-друге, я оформив виїзд у встановленому для воєнного часу порядку. За цей час, що перебуваю за кордоном, матиму консультацію лікаря для однієї зі своїх дітей, а також планую відвідати дві країни ЄС. Повернуся до 23 травня включно. Не для того я був в Україні три місяці війни, щоб зараз втекти”, – відповів він на запитання ЗМІ.

Окрім того, Шуфрич наголосив, що за увесь час повномасштабної війни в Україні, відвідав усі пленарні засідання Верховної Ради, крім одного, коли він брав офіційний лікарняний через погане самопочуття.

16 травня з’явилась інформація про те, що народний депутат, член депутатської групи “Платформа за життя та мир” Нестор Шуфрич перетнув державний кордон України із Румунією.

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